تكنولوجيا: سامسونج Galaxy Tab A11 Plus: جهاز لوحي اقتصادي بنظام أندرويد 16 يصل للأسواق بنسختي WiFi و5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبح جهاز سامسونج Galaxy Tab A11 Plus متاحًا رسميًا في الولايات المتحدة بعد الإعلان الرسمي عنه. ويأتي هذا الجهاز اللوحي بأسعار معقولة، ما يجعله منافسًا قويًا في فئة الأجهزة اللوحية الاقتصادية.

يعتمد Galaxy Tab A11 Plus على معالج MediaTek Dimensity 7300 ثماني النوى، الذي يجمع بين أربعة أنوية Cortex A78 وأربعة أنوية Cortex A55.

وعلى الرغم من مرور نحو عامين على طرح هذا المعالج، إلا أن أدائه ما زال مناسبًا للاستخدام اليومي والخفيف في 2026، حيث تشير الاختبارات إلى أن أداؤه قريب من أداء معالج Apple A12 Bionic.

ويتوفر الجهاز بذاكرة 6 أو 8 جيجابايت، بينما تشمل خيارات التخزين 128 و256 جيجابايت، مع ملاحظة أن نسخة 5G لا تتوفر بسعة 256 جيجابايت. كما يدعم الجهاز توسيع التخزين حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD. ويتولى المعالج الرسومي Mali G615 MP2 المهام الرسومية، مما يوفر أداءً كافيًا للألعاب الخفيفة وتسريع الفيديو.

ويحتوي الجهاز اللوحي على شاشة LCD بقياس 11 بوصة، بدقة 1920 × 1200، وسطوع أقصى 480 نت، ومعدل تحديث 90 هرتز، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل. أما الكاميرا الخلفية فتأتي بدقة 8 ميجابكسل للصور العادية.

ويشتمل Tab A11 Plus على بطارية بسعة 7,040 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 25 واط، ومنفذ USB Type-C 2.0، وخيار الاتصال بشبكة 5G، وأربعة مكبرات صوت بدعم Dolby Atmos، ودعم واجهة DeX، بالإضافة إلى منفذ سماعات 3.5 ملم. كما يعمل الجهاز بنظام أندرويد 16، ويدعم الاتصال اللاسلكي عبر Bluetooth 5.3 وWiFi 5.

وتتراوح أسعار الجهاز كما يلي:

Tab A11+ (128 جيجابايت، WiFi): 249.99 دولار

Tab A11+ (128 جيجابايت، 5G): 279.99 دولار

Tab A11+ (256 جيجابايت، WiFi): 309.99 دولار

