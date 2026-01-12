تكنولوجيا: إزالة تطبيق Hulu تكشف محدودية Switch 2 كجهاز بث ترفيهي رغم استمرار دعم YouTube

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أُبلغ لاعبو Switch مؤخرًا بانتهاء دعم تطبيق Hulu على الجهاز في 5 فبراير 2026، وهو قرار يعكس تراجع إمكانيات الجهاز في مجال البث الترفيهي، رغم استمرار بعض البدائل المحدودة. في المقابل، يرى منتقدون أن وضع Switch 2 أسوأ من ذلك، مع ترقب وصول YouTube في وقت لاحق.

يستمر الجيل الحالي من Switch في تقديم قدر بسيط من خدمات البث، إذ أشار Wario64 إلى التحديث المنشور على موقع دعم Nintendo. ويأتي توقف Hulu متوقعًا مع اندماجه في Disney+، إلا أن غياب أي تطبيق لمحتوى Disney يزيد من محدودية الخيارات.

ورغم هذا التراجع، يوفر Switch تطبيقات قليلة مثل CrunchyRoll، الذي يجذب محبي الأنمي، إلى جانب YouTube الذي يعتمد عليه اللاعبون لمتابعة الشروحات وأخبار الألعاب.

في المقابل، يبدو وضع Switch 2 أكثر إحباطًا. فعلى الرغم من دعمه للتوافق مع ألعاب الجيل السابق، لا يشمل ذلك تطبيقات البث، ولا توجد مؤشرات على وصول CrunchyRoll إليه. ومع ذلك، تبقى الآمال معلقة على YouTube، خاصة بعد تعهد Google بتقديم نسخة محدثة من التطبيق عقب إطلاق الجهاز.

وتؤكد آخر التحديثات أن تطوير تطبيق YouTube قد اكتمل، وأنه يمر حاليًا بمرحلة المراجعة لدى Nintendo، ما يعزز احتمال إطلاقه قريبًا.

وحتى ذلك الحين، يستمر الجدل حول ما إذا كان على Switch 2 أن يتحول إلى منصة بث متكاملة، أم أن تركيز Nintendo سيبقى منصبًا على الألعاب فقط، تاركًا المستخدمين للاعتماد على الهواتف والأجهزة اللوحية في الترفيه المرئي.

المصدر