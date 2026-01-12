تكنولوجيا: جمعية حفظ الألعاب اليابانية تلجأ إلى Patreon بعد خفض الدعم الحكومي وتسعى لتأسيس ذراع أمريكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جمعية حفظ الألعاب اليابانية Game Preservation Society أو GPS منصة Patreon بهدف تأمين تمويل ذاتي مستدام، بالتزامن مع سعيها لتأسيس منظمة شقيقة في الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة بعد تقليص الدعم الحكومي الياباني بسبب خلافات تنظيمية.

أوقفت الحكومة اليابانية دعمها للجمعية في يوليو 2025، على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفة القوانين، من بينها مسح مجلات وصور أغلفة ألعاب لإنشاء أرشيف رقمي، وهو ما يُعد محظورًا قانونيًا في اليابان. ورغم ذلك، واصلت الجمعية نشاطها من مقرها في طوكيو.

تفاقمت الأزمة عندما أثارت الجهات الرسمية اعتراضين أساسيين، هما الحصول على صور كتب ومجلات وأغلفة ألعاب، ومسح صفحات مجلات كاملة لأغراض الأرشفة الخاصة.

وأوضح رئيس الجمعية، جوش ريدون، أن السلطات خفضت الدعم دون تقديم تفسير واضح، ما دفع GPS إلى الاستعانة بمحامٍ والتواصل مع وكالة الشؤون الثقافية.

لاحقًا، استمرت الجمعية في تلقي التمويل الحكومي ولكن بعد فرض غرامة بنسبة 20%، بينما جرى تغطية العجز عبر التبرعات منذ أبريل 2025. ورغم التحديات، وسّعت GPS مقرها، وأرشفَت أكثر من 855 دليلًا لألعاب Famicom، إلى جانب حفظ أكثر من 7,000 إعلان من مجلات هذا العام.

ومن خلال Patreon، تهدف الجمعية إلى الاستقلال الكامل عن التمويل الحكومي. وتوفر المنصة مستوى مجاني للتحديثات، واشتراكًا بقيمة 5 دولارات شهريًا للأخبار عبر البريد الإلكتروني، مع خطط لإضافة مزايا مثل البث المباشر وتقارير مطولة.

وأكد ريدون أن جميع العائدات ستُخصص للأرشفة والحفظ فقط، مشيرًا إلى أن الوصول إلى 300 داعم كفيل بمنح الجمعية استقلالًا ماليًا كاملًا، بما يسمح لها بالحفاظ على نزاهتها ورسالتها الثقافية.

