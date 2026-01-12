تكنولوجيا: iOS 26 يواجه صعوبة في الانتشار وسط انتقادات واسعة لواجهة Liquid Glass

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت البيانات الحديثة عن تباطؤ اعتماد نظام iOS 26 بين مستخدمي آيفون، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على إطلاقه للجميع.

وأظهرت إحصاءات StatCounter أن نحو 15.2% فقط من المستخدمين قاموا بتثبيت النسخة الجديدة، وهو رقم منخفض جدًا مقارنة بالإصدارات السابقة؛ فقد وصل iOS 18 إلى نسبة اعتماد 63% في فترة مماثلة، بينما سجل iOS 17 وiOS 16 أرقامًا مرتفعة بلغت 54% و62% على التوالي.

تعود هذه الاستجابة المتباينة إلى التصميم الجديد المعروف باسم Liquid Glass، الذي ركز على الشفافية وتأثيرات التشتت، ما جعل بعض المستخدمين يشعرون بالإرباك وقلة السهولة في الاستخدام.

ورغم أن آبل تسهّل عملية التحديث السنوي بشكل كبير لتشجيع المستخدمين، يبدو أن هذا النهج لم ينجح مع iOS 26 كما كان متوقعًا.

مع ذلك، قدم النظام ميزات جديدة لاقت ترحيبًا مثل فلترة المكالمات، وتحسينات iMessage بما في ذلك استطلاعات الرأي والخلفيات المخصصة، بالإضافة إلى تحديثات CarPlay، وغيرها من الإضافات المفيدة.

كما يمكن للمستخدمين غير الراضين عن واجهة Liquid Glass تقليل الشفافية من خلال تغيير إعدادات العرض من “Clear” إلى “Tinted”.

وفي الوقت نفسه، سيستمر دعم iOS 18 لسنوات قادمة، مما يمنح المستخدمين الذين يرفضون التغييرات الجديدة بعض الوقت للتأقلم قبل التفكير بالترقية.

