تكنولوجيا: إطلاق RedMagic 11 Air رسميًا في 20 يناير بتصميم أخف وأنحف مخصص للأداء العالي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت nubia رسميًا عن موعد إطلاق هاتف RedMagic 11 Air بعد سلسلة من التشويقات خلال الفترة الماضية، حيث ينضم الهاتف الجديد إلى عائلة RedMagic 11 التي تضم بالفعل إصداري 11 Pro و11 Pro+، مع التركيز على تصميم أنحف وأكثر خفة.

وكشفت الشركة أن الكشف الرسمي عن RedMagic 11 Air سيتم في الصين يوم 20 يناير، دون الإفصاح عن المواصفات الكاملة حتى الآن، لكنها أكدت أن الهاتف سيقدم أداءً من الفئة الرائدة إلى جانب مجموعة من المزايا المتقدمة.

وأشارت تسريبات حديثة إلى أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite، مع خيارات ذاكرة عشوائية قد تصل إلى 24 جيجابايت، كما يُتوقع أن يأتي بشاشة قياس 6.85 بوصة، وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط.

وبيّنت المعلومات المتداولة أن سُمك الهاتف سيبلغ نحو 7.85 ملم، بينما يصل وزنه إلى حوالي 207 جرامات، مع تزويده بمروحة تبريد نشطة، وكاميرا أمامية مدمجة أسفل الشاشة، ونظام تشغيل اندرويد 16.

