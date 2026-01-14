تكنولوجيا: إطلاق vivo V70 و V70 Elite في فبراير ونسخة V70 FE لاحقًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت الأسابيع الماضية ظهور عدد كبير من التسريبات حول سلسلة vivo V70 المرتقبة. ومؤخرًا، كشف أحد المسربين عن الجدول الزمني المتوقع لإطلاق هاتفي vivo V70 و vivo V70 Elite في السوق الهندي.

وبحسب المعلومات المتداولة، تعتزم vivo إطلاق هاتفي V70 و V70 Elite في منتصف شهر فبراير داخل الهند، على أن يأتيا كخلفين مباشرين لهواتف V60 و V60 Lite. ويُذكر أن هاتف vivo V60 يعتمد على معالج Snapdragon 7 Gen 4.

وفي سياق متصل، أوضح تقرير حديث أن سلسلة vivo V70 ستعتمد على معالجات Snapdragon، إلى جانب استخدام مستشعرات تصوير كبيرة من سوني مع عدسات Zeiss، ما يشير إلى تركيز واضح على قدرات الكاميرا.

كما يُتوقع أن تعمل الهواتف بواجهة OriginOS 6 فور خروجها من العلبة، مع توفير مجموعة من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

من ناحية أخرى، أشار نفس المسرب إلى أن شركة vivo تخطط لإطلاق هاتف V70 FE في وقت لاحق. ويأتي ذلك بعد حصول الهاتف بالفعل على اعتماد في إندونيسيا، بينما كان هاتف vivo V70 Lite قد حصل على اعتماد FCC في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف vivo V70 سيكون نسخة مُعاد تسميتها من هاتف vivo S50، الذي جرى الكشف عنه في الصين الشهر الماضي.

ومن المنتظر أن يأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.59 بوصة، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا بيريسكوب للتقريب بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل. كما يُرجح أن يضم بطارية بسعة 6500 مللي أمبير، مع كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

