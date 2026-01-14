انت الان تتابع خبر تويوتا bZ4X: بداية كهربائية متحفظة وتحسّن متأخر ولكن محسوب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عندما أطلقت تويوتا bZ4X عام 2022، لم تكن تسعى إلى إبهار العالم بجرأة كهربائية، بل إلى دخول عصر السيارات الكهربائية بأسلوبها الخاص المبني على الحذر، الاعتمادية أكثر من المغامرة الى جانب كونه أسلوب محافظ. وعلى الرغم من الانتقادات المبكرة، نجحت السيارة في بيع أكثر من 150 ألف وحدة، لتصبح ثالث أكثر سيارة شعبية في فئتها في أوروبا، وهو رقم لا يُستهان به لأول محاولة كهربائية خاصة من عملاق مثل تويوتا.

لكن الحقيقة أن bZ4X في نسختها الأولى لم تكن رائدة تقنياً، بل متأخرة مقارنة بمنافسين أوروبيين وصينيين. تويوتا أدركت ذلك مبكراً، فجاء التحديث الجديد ليكون إعادة هندسة شبه كاملة، لا مجرد تجميل منتصف العمر.



تحسينات حقيقية في صميم التجربة الكهربائية

أكبر نقاط القوة في النسخة الجديدة تكمن في البطاريات ونظام الشحن. لذلك قدمت تويوتا خيارين للبطارية 57.7 و73.1 كيلوواط/ساعة، مع مدى يصل إلى569 كلم، وتحسّن ملموس في سرعة الشحن بفضل نظام التهيئة الحرارية المسبقة مع القدرة على شحن 10–80% من البطارية خلال 28 دقيقة في البرد القارس وهي أرقام يُحسب لها، خاصة أن الأداء الحراري كان من نقاط الضعف سابقاً.

أكبر نقاط القوة في النسخة الجديدة تكمن في البطاريات ونظام الشحن. لذلك قدمت تويوتا خيارين للبطارية 57.7 و73.1 كيلوواط/ساعة، مع مدى يصل إلى569 كلم، وتحسّن ملموس في سرعة الشحن بفضل نظام التهيئة الحرارية المسبقة مع القدرة على شحن 10–80% من البطارية خلال 28 دقيقة في البرد القارس وهي أرقام يُحسب لها، خاصة أن الأداء الحراري كان من نقاط الضعف سابقاً.

يضاف الى ذلك كله ضمان البطارية حتى 10 سنوات أو مليون كيلومتر يعكس فلسفة تويوتا التقليدية المتمثلة بالطمأنينة قبل الإثارة.



أداء أقوى ولكن ليس ثورياً

مع تحديث وحدات eAxle واستخدام أشباه موصلات SiC، ارتفعت القوة إلى 252 كيلوواط اي ما يقارب 343 حصاناً في نسخة الدفع الرباعي وهو رقم ممتاز على الورق، يجعلها من أقوى سيارات تويوتا خارج عائلة GR.

مع تحديث وحدات eAxle واستخدام أشباه موصلات SiC، ارتفعت القوة إلى 252 كيلوواط اي ما يقارب 343 حصاناً في نسخة الدفع الرباعي وهو رقم ممتاز على الورق، يجعلها من أقوى سيارات تويوتا خارج عائلة GR.

لكن رغم ذلك، لا تزال bZ4X أقل اندفاعاً وأقل رياضية من بعض المنافسين الألمان والصينيين، وهو خيار مقصود من تويوتا وليس نقصاً تقنياً.



تفوق حقيقي في الدفع الرباعي والطرق الوعرة

على صعيد الدفع الرباعي والطرق الوعرة، تتفوق bZ4X بوضوح من خلال نظام الدفع الرباعي الذي تم تطويره بالتعاون مع سوبارو ليمنح هذه المركبة قدرات حقيقية خارج الطريق، مع X-MODE، يمكنها اجتياز عمق مياه 500 ملم، وسحب يصل إلى 1.5 طن وميزات نادرة في عالم السيارات الكهربائية.

على صعيد الدفع الرباعي والطرق الوعرة، تتفوق bZ4X بوضوح من خلال نظام الدفع الرباعي الذي تم تطويره بالتعاون مع سوبارو ليمنح هذه المركبة قدرات حقيقية خارج الطريق، مع X-MODE، يمكنها اجتياز عمق مياه 500 ملم، وسحب يصل إلى 1.5 طن وميزات نادرة في عالم السيارات الكهربائية.

باختصار، هذه ليست SUV كهربائية للشكل فقط، بل سيارة قادرة فعلاً وقولاً.