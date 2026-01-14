تكنولوجيا: موعد إطلاق هاتف Realme ببطارية 10000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Realme خلال العام الماضي نيتها إطلاق هاتف ذكي مزود ببطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير. وفي تطور لاحق، ظهر الشهر الماضي هاتف يحمل رقم الطراز RMX5107 على الإنترنت ببطارية فعلية سعتها 10001 مللي أمبير، قبل أن يُرصد الهاتف نفسه مؤخرًا على موقع هيئة المعايير الهندية BIS.

وبحسب أحد المسربين، يُتوقع أن ينتمي هاتف Realme المرتقب إلى سلسلة P، مع احتمالية إطلاقه لاحقًا خلال الشهر الجاري. ويعزز ظهوره على موقع BIS هذه التوقعات، إذ يشير ذلك إلى أن الهاتف سيُطرح أولًا في السوق الهندي.

حتى الآن، لم تُطلق Realme أي هاتف ذكي ببطارية بسعة 8000 مللي أمبير أو أكثر. ومع ذلك، كشفت الشركة مؤخرًا في الهند عن هاتف Realme P4x المزود ببطارية 7000 مللي أمبير.

وفي المقابل، تستعد لإطلاق هاتف Realme Neo8 في الصين يوم 22 يناير، وسط شائعات تشير إلى أنه سيأتي ببطارية بسعة 8000 مللي أمبير.

ومن المنتظر أن تتكشف المزيد من التفاصيل حول هاتف Realme الجديد من سلسلة P خلال الفترة القريبة المقبلة.

