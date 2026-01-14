تكنولوجيا: هاتف شاومي 17 Max قادم بأكبر بطارية في سلسلة شاومي 17

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة قادمة من الصين عن استعداد شركة شاومي لإضافة عضو جديد إلى سلسلة هواتفها الرائدة Xiaomi 17، والذي سيحمل اسم Xiaomi 17 Max. وبحسب المعلومات المتداولة، سيأتي الهاتف بأكبر بطارية ضمن السلسلة بسعة تصل إلى 8000 مللي أمبير.

وتدعم البطارية الشحن السلكي بقدرة 100 واط، إلى جانب الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط. ويعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع شاشة تتميز بحواف نحيفة جدًا ومتناسقة من جميع الجهات.

أما من ناحية التصميم، فيُقال إن جزيرة الكاميرات ستأتي قريبة جدًا من تصميم هاتف Xiaomi 17 الأساسي.

وفيما يتعلق بالكاميرات، يستخدم الهاتف نفس الكاميرا الرئيسية الموجودة في Xiaomi 17، مع إضافة كاميرا بيريسكوب للتقريب البصري، ما يمنحه تفوقًا طفيفًا في جودة التصوير مقارنة بالإصدار العادي من السلسلة.

حتى الآن، لم يتضح الموعد الرسمي لإطلاق هاتف Xiaomi 17 Max، إلا أن التوقعات تشير إلى ظهور المزيد من التسريبات والتفاصيل خلال الفترة المقبلة.

المصدر