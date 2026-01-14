تكنولوجيا: آبل تستعد لبدء الإنتاج الضخم لشريحتها الخاصة بخوادم الذكاء الاصطناعي خلال هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهد مجال الذكاء الاصطناعي خلال السنوات القليلة الماضية اهتمامًا متزايدًا، ما دفع العديد من الشركات إلى الاستثمار بقوة في هذا القطاع سعيًا للاستفادة من الطلب المتصاعد. ونتيجة لذلك، سارعت شركات التكنولوجيا إلى تطوير بنيتها التحتية لمواكبة هذا الزخم.

ورغم تأخر آبل نسبيًا في دخول سباق الذكاء الاصطناعي، تشير تقارير حديثة إلى أنها تستعد الآن لخطوة كبيرة في هذا المجال.

ونقلًا عن المحلل الشهير مينغ-تشي كو، يُتوقع أن تبدأ آبل الإنتاج الضخم لشريحتها المطورة داخليًا والمخصصة لخوادم الذكاء الاصطناعي خلال النصف الثاني من عام 2026. وفي السياق نفسه، يُرجح أن تبدأ الشركة في إنشاء وتشغيل مراكز بياناتها الخاصة بحلول عام 2027.

وبناءً على هذا الجدول الزمني، يتوقع كو أن تشهد آبل نموًا ملحوظًا في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة على الجهاز نفسه بدءًا من عام 2027.

ويأتي ذلك بعد النجاحات التي حققتها شرائح Apple Silicon، مثل شريحة M5 التي قُدمت في أكتوبر الماضي وتُستخدم في أجهزة عدة من بينها Vision Pro.

ورغم غياب التفاصيل التقنية حتى الآن حول شريحة خوادم الذكاء الاصطناعي الجديدة، فإن بدء آبل الإنتاج الضخم لها يُعد تطورًا لافتًا، خاصة في ظل الأداء القوي الذي قدمته معالجاتها في آيفون وبقية أجهزتها.

المصدر