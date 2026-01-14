تكنولوجيا: تقرير يكشف المزايا الجديدة المنتظرة لمساعد Siri المدعوم بتقنية Gemini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أبل مؤخرًا اعتمادها على نماذج Gemini من جوجل لتشغيل المساعد الصوتي سيري، إلى جانب استخدام تقنيات Google Cloud لبناء نماذجها الأساسية الخاصة. والآن، يكشف تقرير جديد عن ملامح المزايا المنتظرة من هذه الشراكة.

وأوضحت أبل أن نماذج Gemini ستعمل مباشرة على الجهاز مع دعم تقنية Private Cloud Compute، دون الخوض في تفاصيل إضافية. إلا أن التقرير يشير إلى امتلاك أبل صلاحية طلب تعديلات محددة من جوجل على نموذج Gemini، فضلًا عن إمكانية ضبطه وتحسينه بشكل مستقل لتقديم ردود تتماشى مع أسلوبها وتجربة المستخدم التي تستهدفها.

وفي السياق نفسه، ذكر التقرير أن النسخة التجريبية من سيري المعتمدة على Gemini لا تتضمن أي إشارات أو علامات تجارية لجوجل أو Gemini، مع احتمال تغيير ذلك قبل الإطلاق الرسمي في حال قررت أبل خلاف ذلك.

ومن المنتظر أن تقدم سيري المطورة إجابات مباشرة وواضحة بدل الاكتفاء بعرض روابط عند طرح الأسئلة العامة، كما يُتوقع أن تتحسن قدراتها في التفاعل العاطفي من خلال ردود أكثر طبيعية وإنسانية أثناء المحادثة.

كذلك، يُرجح أن تتعامل سيري الجديدة بشكل أفضل مع الأسئلة غير الواضحة، إذ ستحاول فهم المقصود وتقديم رد مفيد بدل الاكتفاء بعبارة عدم الفهم المعتادة.

حتى الآن، لم تعلن أبل جدولًا زمنيًا رسميًا لإطلاق سيري المدعومة بـ Gemini. ووفقًا للتقرير، سيتم طرح المزايا الجديدة بشكل تدريجي، مع وصول بعض الخصائص خلال مؤتمر WWDC 2026، على أن تظهر ميزات أخرى في ربيع العام نفسه.

