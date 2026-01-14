تكنولوجيا: إطلاق هواتف Oppo A6t 5G و A6t 4G و A6t Pro رسميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت سلسلة Oppo A يومًا حافلًا على المستوى العالمي، مع الكشف عن عدة هواتف جديدة، من بينها A6 و A6s و A6x. وفي ختام الإعلانات، قدمت الشركة ثلاثي A6t الذي يضم إصدارات A6t Pro و A6t 4G و A6t 5G.

ويأتي هاتف Oppo A6t Pro بشاشة LCD قياس 6.75 بوصة بدقة 720×1570 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع أقصى يبلغ 1125 نتس.

ويعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 685، ويضم كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب كاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. كما يتميز بمقاومة الماء والغبار بمعيار IP69، وبطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط.

ويبلغ وزن الهاتف 215 جرامًا، مع أبعاد 166.61 × 78.51 × 8.61 ملم، ويتوفر بلوني Crystal Violet و Crystal White، مع ذاكرة 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 128 جيجابايت. ويُذكر أن الهاتف مطابق تقريبًا لهاتف A6s 4G باستثناء خيارات الألوان.

أما هاتف Oppo A6t 4G، فيحافظ على نفس الشاشة ونفس المعالج، لكنه يأتي ببطارية أصغر بسعة 6500 مللي أمبير. ويضم كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع كاميرا QVGA أحادية اللون، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، إلى جانب مقاومة ماء وغبار بمعيار IP64.

ويتطابق هذا الإصدار تمامًا مع هاتف A6x 4G من حيث المواصفات. ويتوفر الهاتف بلوني Crystal Violet و Crystal Blue، ويزن 210 جرامات، مع ثلاث خيارات للذاكرة والتخزين: 4/64 جيجابايت، 4/128 جيجابايت، و6/128 جيجابايت.

وفيما يخص Oppo A6t 5G، فيعتمد الهاتف على معالج Dimensity 6300، مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

وبخلاف دعم الجيل الخامس، تتطابق بقية المواصفات مع إصدار A6t 4G. كما يُعد الهاتف نسخة مطابقة تقريبًا لهاتف A6x 5G مع اختلاف الألوان فقط.

ورغم تعدد الإصدارات وتشابه المواصفات بشكل كبير، لم تكشف Oppo حتى الآن عن أسعار أو مواعيد توفر أي من هواتف سلسلة A6 الجديدة في الأسواق.

المصدر