تكنولوجيا: آيفون Fold قد يأتي بمفصل مصنوع من المعدن السائل بحسب تسريب جديد

تشير أحدث التسريبات إلى اقتراب أبل من دخول سوق الهواتف القابلة للطي لأول مرة، عبر هاتف يُعرف مبدئيًا باسم آيفون Fold، والذي يُتوقع الإعلان عنه لاحقًا هذا العام بالتزامن مع سلسلة آيفون 18 Pro. وتسلّط هذه المعلومات الجديدة الضوء على تصميم الهاتف والمواد التي قد تعتمد عليها الشركة.

بحسب التسريب، تخطط أبل لاستخدام مفصل مصنوع من مادة تُعرف باسم المعدن السائل، وهي مادة يقال إن الشركة تجري عليها تجارب منذ أكثر من 15 عامًا. ومن المنتظر أن يساهم هذا الاختيار في تعزيز متانة المفصل وتقليل الضغط عند نقطة الطي، ما قد يحسن من عمر الهاتف على المدى الطويل.

وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يُصنع الهيكل الرئيسي للهاتف من نوع جديد من التيتانيوم، يتميز بكونه أقوى وأخف وزنًا مقارنة بالتيتانيوم المستخدم في هواتف آيفون الحديثة.

أما من حيث الأبعاد، فيُشاع أن الهاتف سيأتي بتصميم غير تقليدي، مع شاشة داخلية بقياس 7.76 بوصة، إلى جانب شاشة خارجية بقياس 5.49 بوصة. كما تشير التسريبات إلى تزويده بكاميرتين خلفيتين، مع احتمال طرحه في الأسواق خلال الربع الأول من عام 2027.

