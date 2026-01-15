انت الان تتابع خبر وداعا لطلاء الأظافر؟.. تقنية جديدة تغير اللون خلال 5 ثوان (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في مشهد شهير من فيلم الخيال العلمي الكلاسيكي Total Recall، تغيّر موظفة الاستقبال لون طلاء أظافرها بضغطة قلم رقمي، و بعد أكثر من ثلاثة عقود، يتحول هذا الخيال إلى واقع عملى داخل أروقة معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026، حيث كشفت شركة iPolish عن أظافر أكريليك لاصقة ذكية قادرة على تغيير لونها باستخدام شحنة كهربائية قصيرة.

كيف تعمل تقنية الأظافر الذكية؟

تعتمد أظافر iPolish على جهاز صغير يُشحن ويتصل بالهاتف الذكي، وبعد اختيار اللون عبر التطبيق، يوضع طرف الظفر داخل الجهاز لتمر شحنة كهربائية قصيرة تغيّر لونه خلال نحو خمس ثوانٍ للظفر الواحد، ورغم أن الشركة لم تكشف تفاصيل تقنية دقيقة حول آلية العمل، فإنها تشير إلى اعتمادها على تفاعلات كهروكيميائية متقدمة تتيح هذا التحول السريع.

400 لون وتغيير بلا حدود

بحسب " iPolish"، يمكن لكل ظفر عرض ما يصل إلى 400 لون، مع إمكانية التبديل بينها في أي وقت بتقنية داخلية تعتمد على عملية كهربائية أو كيميائية إلكترونية دقيقة تشبه طريقة عمل شاشات القراءة الرقمية، وهذه الميزة تمنح المستخدمين حرية تعديل اللون دون لمس الأظافر نفسها او الزيارات المتكررة لصالونات التجميل.

تطرح الشركة مجموعة أساسية بسعر 95 دولارًا أمريكيًا، تضم مجموعتين من الأظافر بتصميمين مختلفين وهما Ballerina وهو أقصر نسبيًا، وSquoval أطول قليلًا، وتؤكد الشركة أنه لا يمكن تغيير شكل الأظافر أو قصّها، لأن ذلك قد يؤدي إلى تلف القطع المعدنية المدمجة داخلها، ما يجعل اختيار التصميم المناسب خطوة حاسمة قبل الشراء.

قطع بديلة وتكلفة أقل على المدى الطويل

في حال فقدان ظفر أو انكساره، يمكن شراء بدائل بسعر 6.50 دولارات للقطعة، ومع احتساب التكلفة المعتادة لإعادة طلاء الأظافر أسبوعيًا، تبدو فكرة تغيير اللون عند الطلب حلًا اقتصاديًا وجذابًا على المدى المتوسط.

موعد الإطلاق

رغم الحماس للتقنية الجديدة، تبقى جودة ومتانة أظافر iPolish قيد التقييم حتى بدء الشحن الرسمي، المقرر حاليًا في يونيو 2026.