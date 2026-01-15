تكنولوجيا: HMD تلمّح لإطلاق سلسلة سماعات DUB اللاسلكية الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد HMD لتوسيع تشكيلة سماعاتها اللاسلكية من سلسلة DUB، بعد أن كشفت الشهر الماضي عن ستة طرازات مختلفة، حيث بدأت الآن التلميح لإطلاق سماعة جديدة ضمن السلسلة نفسها.

لم تكشف الشركة حتى الآن عن اسم السماعة الجديدة أو موعد إطلاقها الرسمي، لكنها نشرت صورة تشويقية على منصة X توحي بتصميم قريب من سماعة DUB X50 Pro التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.

تعتمد سماعة HMD DUB X50 Pro على تصميم داخل الأذن، مع دعم معيار مقاومة رذاذ الماء IPX4. كما تدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC، إلى جانب نظام Hi-Fi DSP لتحسين جودة الصوت.

تضم كل سماعة بطارية بسعة 70 مللي أمبير، بينما تأتي علبة الشحن ببطارية سعة 600 مللي أمبير، ما يوفر زمن تشغيل يصل إلى 60 ساعة عند الاستماع بنسبة صوت 50%.

وكانت HMD قد أعلنت الشهر الماضي عن عدة سماعات أخرى ضمن سلسلة DUB، من بينها X50 وS60 وP70 وP60 وP50.

