تكنولوجيا: Samsung Wallet يدعم المفاتيح الرقمية لسيارات Toyota بدءًا من RAV4 موديل 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تضيف سامسونج إلى تطبيق Samsung Wallet دعم ميزة المفتاح الرقمي لعدد محدد من سيارات تويوتا، لتبدأ هذه الخطوة بطراز RAV4 موديل 2026. وتهدف هذه الميزة إلى تمكين المستخدمين من فتح السيارة وتشغيلها مباشرة عبر الهاتف الذكي، دون الحاجة إلى المفتاح التقليدي.

وفي هذا السياق، تسعى سامسونج إلى توسيع منظومة خدماتها الرقمية وربطها بأنظمة السيارات الحديثة، ما يوفر تجربة أكثر سلاسة وأمانًا للسائقين.

كما تعزز هذه الخطوة من اعتماد تقنيات الاتصال القريب والأنظمة الذكية، لتسهيل مشاركة المفاتيح الرقمية مع أفراد العائلة أو الأصدقاء بشكل آمن ومتحكم فيه.

ومن المتوقع أن يشمل هذا الدعم مزايا إضافية، مثل إدارة صلاحيات الوصول وتتبع حالة الاتصال، مع احتمالية توسيع التوافق مستقبلًا ليشمل طرازات أخرى من تويوتا وعلامات تجارية مختلفة.

وبهذا، تواصل سامسونج تعزيز حضورها في قطاع السيارات الذكية، عبر دمج حلولها الرقمية في الاستخدامات اليومية.

المصدر