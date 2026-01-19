انت الان تتابع خبر "يوتيوب" ينتصر للآباء: ميزة جديدة تضع حدًّا نهائيًا لضياع وقت أطفالكم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ميزة "التايمر".. وداعًا للمقاطع التي لا تنتهي



الميزة الأبرز في هذا التحديث هي تمكين الآباء من وضع "سقف زمني" لمشاهدة المقاطع القصيرة. وبدلًا من الاكتفاء بالتنبيهات اللطيفة التي كان يمكن للمراهقين تجاهلها سابقًا، توفر الأدوات الجديدة خيارات صارمة تتراوح ما بين 15 دقيقة إلى ساعتين يوميًا.



والأكثر جرأة في هذا القرار، هو اعتزام يوتيوب إتاحة خيار "تصفير الوقت"، ممّا يعني قدرة الوالدين على إغلاق ميزة الـ Shorts تمامًا في حسابات أبنائهم المشرف عليها، سواء كان ذلك بشكل دائم أو خلال أوقات محددة مثل ساعات الدراسة أو قبل النوم. الميزة الأبرز في هذا التحديث هي تمكين الآباء من وضع "سقف زمني" لمشاهدة المقاطع القصيرة. وبدلًا من الاكتفاء بالتنبيهات اللطيفة التي كان يمكن للمراهقين تجاهلها سابقًا، توفر الأدوات الجديدة خيارات صارمة تتراوح ما بين 15 دقيقة إلى ساعتين يوميًا.والأكثر جرأة في هذا القرار، هو اعتزام يوتيوب إتاحة خيار "تصفير الوقت"، ممّا يعني قدرة الوالدين على إغلاق ميزة الـ Shorts تمامًا في حسابات أبنائهم المشرف عليها، سواء كان ذلك بشكل دائم أو خلال أوقات محددة مثل ساعات الدراسة أو قبل النوم. ما وراء القرار: ضغوط ومخاوف صحية



يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا ضغوطًا متزايدة من المنظمين وخبراء الصحة النفسية، بسبب الخوارزميات التي تُصمم لجذب انتباه الأطفال والمراهقين لساعات طويلة. وبحسب مسؤولي يوتيوب، فإنّ هذه الأدوات طُوّرت بالتعاون مع لجنة استشارية من خبراء نمو الطفل، لضمان موازنة الفضول الرقمي مع الانضباط السلوكي. يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه شركات التكنولوجيا ضغوطًا متزايدة من المنظمين وخبراء الصحة النفسية، بسبب الخوارزميات التي تُصمم لجذب انتباه الأطفال والمراهقين لساعات طويلة. وبحسب مسؤولي يوتيوب، فإنّ هذه الأدوات طُوّرت بالتعاون مع لجنة استشارية من خبراء نمو الطفل، لضمان موازنة الفضول الرقمي مع الانضباط السلوكي. تسهيلات تقنية للعائلات