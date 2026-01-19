تكنولوجيا: خدمة Google Messages تجهّز ميزة الرد الذكي مع خيار التعديل قبل الإرسال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حاليًا، يؤدي النقر على الردود الذكية في Google Messages إلى إرسال الاقتراح مباشرةً، لكن النسخة التجريبية الأخيرة تكشف عن ميزة جديدة باسم “Tap to Edit” من شأنها تحسين تجربة الاستخدام بشكل ملحوظ.

وفقًا لتحليل APK Insight، الذي يعتمد على فك شفرة أحدث إصدار من التطبيق على متجر Play، يمكننا التعرف على ميزات مستقبلية محتملة قبل إطلاقها رسميًا.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الميزات قد لا تُطرح إطلاقًا، والتفسير قد لا يكون دقيقًا بالكامل، لكن غالبًا ما نعرض الميزات الأقرب للانتهاء لنوضح شكلها المتوقع عند الإطلاق.

في النسخة التجريبية 20260113_01_RC00، يصف السلوك الحالي باسم “Tap to Send”، حيث يؤدي النقر على الرد الذكي إلى إرسال الرسالة مباشرة.

أما الخيار الجديد، سيتيح “Tap Smart Replies to update your message draft”، أي وضع الرد المقترح في حقل الكتابة ليتمكن المستخدم من تعديله قبل الإرسال. وبهذا، يمكن تخصيص الرسائل أو توسيعها قبل الإرسال، كما يساعد في منع الإرسال عن طريق الخطأ.

ومع ذلك، هذه الميزة غير متوفرة بعد، حيث يقتصر قائمة الإعدادات الحالية > Suggestions على تمكين أو تعطيل “Smart Reply” فقط.

