تكنولوجيا: هاتف Galaxy Z Fold8 يأتي بتجعيدة شاشة أصغر وأنعم من أي وقت مضى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أفاد تقرير صادر عن DealSite بأن تعتزم سامسونج دمج تقنية عرض جديدة في هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold8 المرتقب إطلاقه هذا الصيف.

وستُسهم هذه التقنية في تقليل وضوح تجعيدة الشاشة بنسبة تقارب 20%، رغم صعوبة تحديد معيار دقيق لقياس مستوى ظهور التجعيدة بشكل موثوق.

وفي هذا السياق، ستعتمد الشركة على زجاج UTG فائق النحافة ليس فقط في الطبقة العلوية للشاشة، بل أيضًا في الجزء السفلي منها. وإلى جانب ذلك، ستضيف سامسونج لوحة دعم معدنية مثقبة بالليزر لتعزيز بنية الهاتف القابل للطي، وهو ما سيساعد بشكل إضافي على الحد من التجعيدة وتحسين متانة المفصل.

وعلى صعيد المقارنة، يختلف هذا النهج عن التصميم المتوقع لهاتف iPhone Fold، الذي تشير الشائعات إلى اعتماده على قاعدة زجاجية للشاشة، رغم استمراره في الحصول على الشاشة القابلة للطي من سامسونج نفسها.

ومن اللافت أن سامسونج كانت قد استعرضت خلال CES 2026 شاشة قابلة للطي شبه خالية من التجعيدة، إلا أنه لا يمكن الجزم حتى الآن بما إذا كانت هذه الشاشة نفسها ستُستخدم في Galaxy Z Fold8 أم لا.

