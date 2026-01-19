تكنولوجيا: Realme تكشف رسميًا عن تصميم TransView لهاتف P4 Power

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Realme لإطلاق هاتفها المرتقب P4 Power قريبًا في الهند، حيث سيأتي ببطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير. وفي الوقت نفسه، كُشفت تفاصيل جديدة حول تصميم الهاتف، والذي جرى تطويره بالتعاون مع طلاب كلية Pearl Academy للتصميم في الهند.

ويُعد P4 Power أول هاتف من الشركة يعتمد لغة تصميم TransView، التي تتميز بلمسة ثنائية اللون على الجهة الخلفية. ويحصل الجزء السفلي على تشطيب مطفي، بينما يأتي الجزء العلوي بمظهر شبه شفاف يتوسطه عنصر يُعرف باسم Precision Energy Loop يحيط بوحدة الكاميرات، ليمنح الهاتف طابعًا بصريًا فريدًا.

وعلى صعيد الألوان، سيتوفر الهاتف بثلاثة خيارات مختلفة تشمل TransSilver وTransOrange وTransBlue.

وبالانتقال إلى المواصفات، كشفت الإعلانات التشويقية السابقة عن تزويد الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 144 هرتز. كما أكدت الشركة حصول الجهاز على 3 سنوات من تحديثات نظام اندرويد إلى جانب 4 سنوات من التحديثات الأمنية.

وفي السياق نفسه، تشير التسريبات إلى دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط، مع الاعتماد على معالج من سلسلة MediaTek Dimensity.

المصدر