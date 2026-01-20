تكنولوجيا: إطلاق Honor Magic8 Pro Air رسميًا بشاشة AMOLED 6.3 بوصة وكاميرات ثلاثية وبطارية 5500 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُعد الهواتف النحيفة والخفيفة إنجازًا هندسيًا لافتًا، لكنها غالبًا ما تأتي على حساب الكاميرات أو سعة البطارية. ومع ذلك، تدخل Honor هذا السباق بقوة عبر Magic8 Pro Air، الذي قدّمته كإجابة مباشرة على هواتف iPhone Air وغيرها من الأجهزة النحيفة التي ظهرت مؤخرًا.

واعتمدت Honor مقاربة مختلفة هذه المرة، إذ قدّمت هاتفًا نحيفًا بمواصفات فئة Pro، بدايةً من نظام كاميرات ثلاثي يتضمن عدسة بيريسكوب مخصصة، مرورًا ببطارية كبيرة بسعة 5500 مللي أمبير، وصولًا إلى شاشة بحجم مناسب للاستخدام بيد واحدة.

ومن ناحية التصميم، نجحت الشركة في جعل الهاتف نحيفًا بشكل لافت بفضل إعادة هندسة هيكل الجهاز، حيث يبلغ سُمكه 6.1 ملم فقط ويزن 155 جرامًا. كما استخدمت إطارًا من الألومنيوم مع ظهر زجاجي، وأضافت مكبرات صوت ستيريو، إلى جانب منفذ فعلي لشريحتي Nano SIM مع دعم eSIM، فضلًا عن مقاومة الماء والغبار بمعياري IP68 وIP69.

وعلى مستوى الشاشة، زوّدت Honor الهاتف بلوحة LTPO AMOLED قياس 6.31 بوصة بدقة 2640 × 1216 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع محلي أقصى يصل إلى 6000 شمعة. كذلك أدرجت كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية أسفل الشاشة.

أما في الخلف، فوضعت الشركة وحدة كاميرات ثلاثية بتصميم شريطي، تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ببعد بؤري مكافئ 23 ملم ومستشعر كبير قياسه 1/1.3 بوصة وفتحة عدسة f/1.6 مع دعم التثبيت البصري.

وإلى جانبها، أضافت كاميرا بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل ببعد بؤري مكافئ 74 ملم ومستشعر 1/1.2 بوصة وفتحة عدسة f/2.6 مع تقريب بصري 3.2x وتثبيت بصري. كما استكملت المنظومة بعدسة واسعة بدقة 50 ميجابكسل ببعد بؤري مكافئ 16 ملم، تدعم أيضًا التصوير الماكرو.

ورغم التصميم النحيف، زوّدت Honor الهاتف ببطارية بسعة 5500 مللي أمبير تعتمد على تقنية الأنود من السيليكون والكربون، مع دعم الشحن السريع بقدرة 80 واط سلكيًا و50 واط لاسلكيًا.

وفي الأداء، اعتمدت الشركة على معالج MediaTek Dimensity 9500، مع خيارات تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5x العشوائية و1 تيرابايت من مساحة تخزين UFS 4.1. ويعمل الهاتف بواجهة MagicOS 10 المبنية على اندرويد 16.

ويتوافر Magic8 Pro Air بألوان الأسود والبنفسجي والأبيض والبرتقالي. ويبدأ سعر النسخة 12 جيجابايت ذاكرة عشوائية مع 256 جيجابايت تخزين من 4,999 يوان صيني (حوالي 717 دولارًا)، بينما يصل سعر النسخة الأعلى بسعة 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية و1 تيرابايت تخزين إلى 5,999 يوان صيني (نحو 860 دولارًا).

ومن المقرر أن تبدأ المبيعات في الصين يوم 23 يناير، دون الكشف حتى الآن عن خطط الإطلاق العالمي.

