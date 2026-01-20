تكنولوجيا: Galaxy S26 Ultra يصل بأربعة ألوان رسمية جديدة وهذه هي التفاصيل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتواصل التسريبات حول Galaxy S26 Ultra بالتزامن مع اقتراب موعد حدث Samsung Galaxy Unpacked المنتظر الشهر المقبل، حيث كشفت أحدث المعلومات عن الألوان الرسمية الأربعة التي سيأتي بها الهاتف الرائد.

ونشر المسرب Universe Ice صورًا لدرج شريحة SIM الخاصة بالجهاز، والتي أظهرت خيارات الألوان الأربعة وهي: أسود، أبيض، أزرق، وبنفسجي.

ووفقًا للشائعات، ستحمل هذه الألوان أسماء تسويقية رسمية هي: Black Shadow للأسود، وWhite Shadow للأبيض، وGlacial Blue للأزرق، وUltraviolet للبنفسجي.

وفي المقابل، غاب اللون البرتقالي الذي تم تداوله في تسريبات سابقة، بعدما جرى نفيه لاحقًا. ولم تتوقف التسريبات عند هذا الحد، إذ تبعت صور درج الشريحة مجموعة من الرندرات التي تُظهر Galaxy S26 Ultra بجميع ألوانه الأربعة.

وعلى صعيد السلسلة ككل، يُتوقع أن تضم تشكيلة Galaxy S26 ثلاثة هواتف فقط، وهي: Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra. وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى إلغاء إصدار Galaxy S26 Pro إلى جانب S26 Edge.

أما عن موعد الإطلاق، فمن المنتظر أن تعلن سامسونج رسميًا عن السلسلة الجديدة في 25 فبراير خلال حدث Unpacked خاص سيُقام في مدينة سان فرانسيسكو.

المصدر