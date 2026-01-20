تكنولوجيا: Mangmi تكشف عن المواصفات الكاملة لهاتف Pocket Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد أسابيع من تسريب المعلومات بشكل متقطع حول جهازها المحمول الجديد، قررت Mangmi أخيرًا الكشف عن المواصفات الكاملة لهاتف Pocket Max، في خطوة يُعتقد أنها تمهيد لإطلاق رسمي قريب.

يأتي Pocket Max مزودًا بشاشة AMOLED قياس 7 بوصات بدقة 1920 × 1080 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز. ويعتمد الجهاز على معالج Qualcomm Snapdragon 865، وهو نفس المعالج المستخدم في أجهزة AYN Thor Lite وRetroid Pocket 5.

ووفقًا للمواصفات الرسمية، سيتوفر الجهاز بإصدار واحد فقط يضم 8 جيجابايت من ذاكرة LPDDR4X العشوائية و128 جيجابايت من تخزين UFS 3.1.

وتوفر Mangmi بطارية بسعة 8,000 مللي أمبير مع شحن يصل إلى 27 واط عبر منفذ USB-C، الذي يدعم أيضًا إخراج الفيديو. وتشمل المنافذ الأخرى مقبس سماعات 3.5 ملم وفتحة MicroSD.

كما يدعم الجهاز شبكات Wi-Fi 6 وBluetooth 5.1 ويأتي مع مروحة تبريد نشطة، ويعمل بنظام Android 13 مباشرة من المصنع.

ويتميز Pocket Max بعصي تحكم TMR غير متماثلة مع إضاءة RGB، ومفاتيح Hall Effect، ومستشعر G بستة محاور، بالإضافة إلى D-Pad وABXY مغناطيسيين قابلين للفك والتركيب. كما يوفر الجهاز زرين خلفيين قابلين للتخصيص.

ويبلغ وزن Pocket Max 450 جرامًا، ما يجعله أثقل من بعض منافسيه مثل AYN Odin 3 وKonkr Pocket Fit، اللذين يزن كل منهما 390 و386 جرامًا على التوالي.

أما أبعاد الجهاز فهي 254.87 × 101.06 × 17.45 ملم. وأكدت Mangmi أن الجهاز سيتوفر بألوان الأبيض والأسود وRetro GB.

ومن المتوقع أن تكشف Mangmi قريبًا عن موعد الإطلاق الرسمي وسعر الجهاز.

المصدر