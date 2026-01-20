تكنولوجيا: إطلاق ساعة Honor Watch GS 5 رسميًا ببطارية تدوم حتى 23 يومًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Honor أمس في الصين عن هاتفي Magic8 Pro Air وMagic8 RSR Porsche Edition، وإلى جانبهما أعلنت أيضًا عن الساعة الذكية Watch GS 5، التي تأتي كخليفة مباشرة لساعة Watch GS 3.

وزوّدت الشركة الساعة الجديدة بشاشة AMOLED دائرية قياس 1.32 بوصة بسطوع يصل إلى 1500 نتس، مع هيكل بقياس 44 مم مصنوع من سبيكة الألومنيوم، بينما استُخدم في الجهة الخلفية ألياف بوليمر معززة لزيادة المتانة.

وجاءت الساعة بوزن خفيف يبلغ 26 جرامًا وسُمك 9.9 ملم فقط، مع زر جانبي واحد، إلى جانب حصولها على معيار مقاومة الماء والغبار IP68 ودعم مقاومة الماء حتى 5ATM. كما تتيح Honor إمكانية إقرانها بسوار جلدي باللون الأسود أو الكاكي.

وأكدت Honor أن Watch GS 5 تُعد أول ساعة ذكية في السوق تدعم أبحاث فحص التوقف القلبي المفاجئ، إلى جانب توفير تقييم شامل لمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية. وأضافت الشركة أن فريقها البحثي يمكنه إجراء متابعات هاتفية للمستخدمين المصنفين ضمن الفئات عالية الخطورة.

وتقدم الساعة تنبيهات مبكرة لحالات مثل الرجفان الأذيني، وانقطاع التنفس أثناء النوم، وعدم انتظام ضربات القلب، مع دعم مراقبة صحية على مدار الساعة تشمل قياس الأكسجين في الدم، ومستويات التوتر، وجودة النوم وHRV، ومعدل ضربات القلب.

واعتمدت Honor بطارية من السيليكون والكربون بسعة 495 مللي أمبير، توفر ما يصل إلى 23 يومًا من الاستخدام دون تفعيل الشاشة الدائمة (AOD)، ونحو 9 أيام مع تفعيلها.

وتدعم الساعة تقنيات Bluetooth 5.4 وNFC، وخمسة أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، كما تضم ميكروفونًا ومكبر صوت لإجراء المكالمات عبر البلوتوث. إضافة إلى ذلك، توفر مساحة تخزين داخلية بسعة 4 جيجابايت، مع توافقها مع هواتف اندرويد 6.0 أو أحدث وiOS 9.0 أو أحدث.

وبدأت Honor فتح باب الحجز المسبق للساعة في الصين، على أن تبدأ المبيعات رسميًا في 23 يناير بسعر يبلغ 699 يوان صيني (حوالي 100 دولار).

المصدر