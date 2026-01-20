تكنولوجيا: إطلاق هاتف RedMagic 11 Air رسميًا بمعالج Snapdragon 8 Elite وبطارية 7000 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كما كان متوقعًا، أطلقت RedMagic هاتفها الجديد RedMagic 11 Air في الصين اليوم، ليشكل حلقة وصل بين فئة الهواتف النحيفة والخفيفة وهواتف الألعاب عالية الأداء. وجاء الهاتف محافظًا على التصميم الشفاف المميز للسلسلة، مع مروحة تبريد نشطة بإضاءة RGB، إلى جانب اعتماده على معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السابق.

وحصل الهاتف على شاشة AMOLED كاملة دون أي فتحات ظاهرة، بفضل دمج كاميرا السيلفي أسفل الشاشة بدقة 16 ميجابكسل، مع مستشعر بصمة بصري مدمج. وبلغ قياس الشاشة 6.85 بوصة بدقة 2688 × 1216 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز، مع حماية Corning Gorilla Glass 7i.

وبحكم كونه هاتف ألعاب، أضافت RedMagic أزرار تحكم كتفية تعمل باللمس، إلى جانب مواصفات قوية للذاكرة والتخزين. إذ يأتي الهاتف بخيارات تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5X Ultra بعرض نطاق يصل إلى 9600 ميجابايت في الثانية، مع مساحة تخزين UFS 4.1 بسعة تصل إلى 512 جيجابايت وسرعات قراءة تصل إلى 4200 ميجابايت في الثانية.

ورغم التصميم الأنحف والأخف مقارنة بمعظم هواتف الألعاب، حافظ الهاتف على نظام تبريد نشط بمروحة دوّارة تصل سرعتها إلى 24,000 دورة في الدقيقة. ويبلغ سُمك الجهاز 7.85 ملم ويزن 207 جرامات، كما حصل على معيار IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

وفي الخلف، زوّدت الشركة الهاتف بكاميرتين، تتضمنان كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ببعد بؤري مكافئ 23 ملم ومستشعر قياسه 1/1.55 بوصة مع دعم التثبيت البصري، إلى جانب كاميرا واسعة بدقة 8 ميجابكسل.

وزوّدت RedMagic الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 120 واط سلكيًا، بينما يتولى نظام التشغيل RedMagic OS 11.0 المبني على اندرويد 16 إدارة التجربة البرمجية.

ويتوافر RedMagic 11 Air بلوني الأسود والأبيض. ويبدأ سعر نسخة 12 جيجابايت رام مع 256 جيجابايت تخزين من 3,499 يوان صيني (حوالي 502 دولارًا)، بينما يصل سعر نسخة 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية مع 512 جيجابايت تخزين إلى 4,199 يوان صيني (نحو 602 دولارًا).

وقد أدرجت Nubia الهاتف بالفعل على متجرها الإلكتروني، دون الكشف حتى الآن عن موعد الإطلاق العالمي.

