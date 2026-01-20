تكنولوجيا: ظهور Samsung Galaxy A57 على قاعدة بيانات TENAA مع الكشف عن مواصفاته كاملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن إطلاق Samsung Galaxy A57 بات قريبًا، خاصة بعد ظهوره في عدة تسريبات خلال الفترة الماضية. ومؤخرًا، حصل الهاتف على اعتماد منصة TENAA الصينية، ما كشف عن مجموعة من مواصفاته الأساسية.

ووفقًا لبيانات TENAA، يأتي Galaxy A57 بشاشة قياس 6.6 بوصة بدقة +Full HD. ويعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.9 جيجاهرتز، والذي يُرجّح أن يكون Exynos 1680.

وأشارت شهادة الاعتماد أيضًا إلى اعتماد الهاتف على كاميرات خلفية ثلاثية، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، إلى جانب عدستين بدقتي 12 ميجابكسل و5 ميجابكسل. أما في الجهة الأمامية، فيحصل الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 12 ميجابكسل. ويبدو أن هذا التكوين لم يشهد تغييرات كبيرة مقارنة بهاتف Galaxy A56.

وعلى صعيد البطارية، توضح القائمة أن الهاتف سيضم بطارية بسعة 5000 مللي أمبير. كما كشفت شهادة TUV السابقة عن دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط. وإضافة إلى ذلك، سيأتي الهاتف بمستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة، مع وزن يبلغ 182 جرامًا وسُمك يصل إلى 6.9 ملم، ما يجعله أنحف من الجيل السابق.

وفي سياق متصل، تشير الشائعات إلى أن Galaxy A57 قد يعتمد على شاشة OLED مرنة، مع تحسينات محتملة في قدرات التصوير، بما في ذلك ترقية الكاميرا الواسعة إلى مستشعر بدقة 13 ميجابكسل.

