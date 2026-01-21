تكنولوجيا: إطلاق فئة مجانية مدعومة بالإعلانات على Xbox Cloud Gaming لاحقًا هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تداولت الأوساط التقنية خلال الفترة الماضية شائعات حول عمل Microsoft على فئة مجانية مدعومة بالإعلانات لخدمة Xbox Cloud Gaming، واليوم ظهرت دلائل مباشرة من الشركة نفسها تؤكد هذا التوجه.

وأفاد بعض المستخدمين برصد رسالة جديدة داخل الخدمة تشير إلى “ساعة واحدة من اللعب المدعوم بالإعلانات لكل جلسة”، رغم أن هذه الفئة لم تُطلق رسميًا بعد. ومع ذلك، تُعد هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على استعداد الشركة لتقديم الخيار المجاني، بما يتماشى مع التسريبات السابقة.

ووفقًا لمصادر مطلعة، تخطط مايكروسوفت لإطلاق هذه الفئة الجديدة قبل نهاية العام الجاري. ولن تكون هذه التجربة الأولى من نوعها في سوق الألعاب السحابية، إذ توفر منصة GeForce Now من Nvidia بالفعل اشتراكًا مدعومًا بالإعلانات يتيح اللعب لمدة ساعة يوميًا بدقة 1080p.

ويمثل هذا التوجه فرصة مناسبة للاعبين لتجربة ألعاب AAA دون الحاجة إلى إنفاق مبالغ كبيرة على تجميع حاسب قوي، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار شرائح الذاكرة وبطاقات الرسوميات خلال الفترة الأخيرة.

