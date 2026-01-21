تكنولوجيا: iQOO 15 Ultra يحقق رقمًا قياسيًا على AnTuTu بنتيجة 4.5 مليون نقطة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن هاتف iQOO 15 Ultra القادم من العلامة الفرعية لشركة vivo يستعد لإحداث ضجة كبيرة في فئة هواتف الألعاب، خاصة على صعيد الأداء. فقد شارك مدير المنتجات في iQOO، جالانت في، اليوم عبر منصة ويبو نتيجة قياسية حققها الهاتف على منصة AnTuTu.

وسجل الهاتف المنتظر مجموع نقاط بلغ 4,518,403 نقطة، توزعت على النحو التالي: 1,322,001 نقطة في اختبار المعالج، و1,594,848 نقطة في اختبار المعالج الرسومي، و593,523 نقطة في الذاكرة، و1,008,031 نقطة في تجربة الاستخدام (UX). ويُعد اختبار الذاكرة الوحيد الذي لم يتصدر الترتيب مقارنة ببقية الفئات.

وتشير التسريبات إلى أن iQOO 15 Ultra سيكون نسخة محسّنة وأكثر قوة من هاتف iQOO 15 العادي، حيث يُتوقع أن يأتي بأكبر مروحة تبريد نشطة تم استخدامها في هاتف ذكي حتى الآن.

كما يُرجّح أن يتم إطلاقه في الصين مطلع شهر فبراير المقبل، مع احتمالية تزويده ببطارية أكبر ودعم شحن فائق السرعة بقدرة تصل إلى 200 واط.

ورغم ذلك، لم تكشف الشركة حتى الآن عن معظم المواصفات الرسمية، كما لم تؤكد بعد ما إذا كان الهاتف سيُطرح في الأسواق العالمية خارج الصين.

المصدر