تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق سكوتر كهربائي جديد قوي مع دعم Apple Find My

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شاومي لإطلاق سكوترها الكهربائي الجديد Electric Scooter 6 Max في الأسواق العالمية، ويُتوقع أن يكون الطراز الأبرز ضمن سلسلة Electric Scooter 6 التي ظهرت مؤخرًا على الموقع العالمي للشركة.

ويعد Electric Scooter 6 Max نموذجًا قويًا، حيث يوفّر محركه قوة قصوى تصل إلى 1,100 واط، مع محرك DC بدون فرش بقدرة 450 واط يتيح للسكوتر الصعود على منحدرات تصل نسبتها إلى 24%.

ويصل السكوتر إلى سرعة قصوى تبلغ 25 كم/س تقريبًا، مع توافر ثلاثة أوضاع للسرعة للاختيار بينها. ويضم الطراز بطارية بسعة 468 واط-ساعة، ما يمنحه مدى يصل إلى 70 كم عند السفر بسرعة 15 كم/س، ويقل هذا المدى إلى 45 كم عند أعلى سرعة، مع إمكانية شحن البطارية بالكامل في أقل من ثلاث ساعات.

وزودت شاومي السكوتر بإطارات خالية من الهواء قياس 12 بوصة لتحسين الجر وامتصاص الصدمات، بالإضافة إلى شوكة أمامية بامتداد 45 ملم ونابض مزدوج خلفي لتعزيز راحة القيادة.

ويأتي السكوتر مزودًا بمكابح قرصية أمامية وخلفية مع نظام E-ABS خلفي، وهيكل فولاذي قابل للطي يزن 29.7 كجم. كما يضم منصة بعرض 190 ملم، وذراع تسريع مزدوج، وإضاءات أمامية وخلفية.

ويعرض الشاشة الملونة المدمجة بيانات لحظية مثل السرعة وحالة الشحن، مع معلومات إضافية عبر تطبيق Xiaomi Home. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تتبع موقع السكوتر باستخدام ميزة Apple Find My.

ولم تكشف شاومي بعد عن موعد الإصدار أو الأسعار الرسمية لـ Electric Scooter 6 Max، لكن في حال طرحه في دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا، قد يكون السعر مشابهًا لطراز Electric Scooter 5 Max السابق، الذي يُباع حاليًا بسعر 499.99 يورو في متجر شاومي الألماني.

