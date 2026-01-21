تكنولوجيا: إطلاق خدمة Apple Fitness+ رسميًا في اليابان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وسّعت أبل الشهر الماضي نطاق خدمة Fitness+ لتشمل 28 سوقًا جديدًا، من بينها تشيلي وهونغ كونغ والهند وهولندا وسنغافورة وتايوان، كما أعلنت حينها عن نيتها إطلاق الخدمة في اليابان مطلع عام 2026. وبالفعل، أصبحت الخدمة متاحة الآن رسميًا في الدولة الواقعة بشرق آسيا.

وحددت أبل سعر اشتراك Fitness+ في اليابان عند 980 ين شهريًا أو 7,800 ين سنويًا. وفي الوقت نفسه، يحصل المستخدمون الجدد على فترة تجربة مجانية لمدة شهر واحد، بينما يستفيد من يشترون أجهزة جديدة مثل Apple Watch أو آيفون أو آيباد أو Apple TV أو AirPods Pro 3 أو Powerbeats Pro 2 من تجربة مجانية تمتد لثلاثة أشهر.

وبالإضافة إلى ذلك، أتاحت أبل لمشتركي Anytime Fitness الوصول إلى Fitness+ ضمن اشتراكهم الحالي، كما منحت المستخدمين الذين يمتلكون فترة تجربة مجانية في Anytime Fitness إمكانية الاستفادة من Fitness+ لمدة شهرين دون تكلفة إضافية.

وعلى صعيد المحتوى، يحصل مشتركو Fitness+ في اليابان على إمكانية الوصول إلى 12 نوعًا من التمارين وجلسات التأمل مع دعم الصوت والترجمة باللغة اليابانية.

كما ستتضمن سلسلة Artist Spotlight أعمال الثنائي الموسيقي الياباني YOASOBI، في حين ستستضيف حلقات تجربة المشي الصوتية “Time to Walk” الكوميدية والممثلة اليابانية نعومي واتانابي.

المصدر