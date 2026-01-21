تكنولوجيا: تسريب من Evleaks يؤكد قدوم Galaxy S26 Ultra بأكثر من أربعة ألوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد يوم واحد فقط من تسريب أشار إلى أربعة ألوان لهاتف Galaxy S26 Ultra المرتقب، ظهرت معلومة جديدة تؤكد أن الهاتف قد يأتي بعدد أكبر من الخيارات اللونية، يصل إلى ستة ألوان مختلفة.

ونشر المسرب الشهير إيفان بلاس عبر منصة X قائمة كاملة بخيارات الألوان المتوقعة للهاتف الرائد من سامسونج. ووفقًا للتسريب، سيتوفر Galaxy S26 Ultra بألوان: أسود، أبيض، فضي، أزرق، بنفسجي، ووردي ذهبي.

ويتعارض هذا التقرير مع تسريب الأمس، الذي ذكر أن الهاتف سيُطرح بأربعة ألوان فقط وهي: أسود شادو، أبيض شادو، أزرق جليدي، وبنفسجي فائق.

ومع ذلك، اعتادت سامسونج في السنوات الأخيرة تخصيص بعض الألوان الحصرية للبيع عبر متجرها الرسمي على الإنترنت، ما يرجّح إمكانية طرح Galaxy S26 Ultra بألوان إضافية متوفرة حصريًا من خلال الموقع الرسمي للشركة.

