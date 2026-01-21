تكنولوجيا: ميزة Page Match من Spotify تتيح مزامنة التقدم بين الكتب الصوتية والكتب الورقية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتصدر شركة سبوتيفاي العناوين اليوم، ولكن هذه المرة ليس بسبب زيادة جديدة في الأسعار، بل بسبب ميزة مبتكرة قادمة إلى قسم الكتب الصوتية داخل التطبيق.

كشفت تقارير حديثة عن ميزة جديدة تحمل اسم Page Match، وتهدف إلى ربط تجربة القراءة التقليدية بالاستماع الرقمي بطريقة ذكية. إذ تتيح هذه الميزة للمستخدم التقاط صورة لصفحة من كتاب ورقي، ليقوم التطبيق بعدها بنقله مباشرة إلى نفس الموضع داخل النسخة الصوتية من الكتاب.

وعلاوة على ذلك، تعمل الميزة في الاتجاهين، حيث تعرض أيضًا رقم الصفحة المقابلة في الكتاب الورقي بناءً على نقطة التقدم الحالية داخل الكتاب الصوتي.

وبحسب المعلومات، جرى اكتشاف Page Match داخل كود أحدث إصدار من تطبيق سبوتيفاي، ورغم أنها غير مفعلة حاليًا، فإن وجود واجهتها يؤكد أن الشركة تعمل عليها بالفعل ومن المتوقع طرحها قريبًا.

ومن المهم الإشارة إلى أن الميزة ستتطلب امتلاك الكتاب الصوتي أو فتحه مسبقًا عبر سبوتيفاي، كما أنها ستتوفر فقط في الأسواق التي تدعم خدمة الكتب الصوتية. وعلى الرغم من أن أمازون تقدم خدمة مشابهة، إلا أنها تقتصر على المزامنة بين الكتب الصوتية والكتب الإلكترونية فقط، دون دعم الكتب الورقية.

