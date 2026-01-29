انت الان تتابع خبر واتساب يطرح ميزة جديدة تخص مكافحة التجسس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والخيار الجديد، الذي طُرح ويطلق عليه "إعدادات الحساب الصارمة"، هو زر بنقرة واحدة في إعدادات واتساب ينشّط سلسلة من الدفاعات.



وتشمل هذه الإجراءات حظر الوسائط والمرفقات من مرسلين مجهولين، وتعطيل معاينة الروابط وكتم صوت المكالمات من جهات اتصال مجهولة. وحُددت هذه الإجراءات الثلاثة كوسائل محتملة للمراقبة والتسلل الإلكتروني المتقدم.

وفي منشور على مدونته، ذكر تطبيق واتساب أنه في حين أن جميع محادثات مستخدميه محمية بالتشفير من طرف إلى طرف، "نعلم أيضا أن عددا قليلا من مستخدمينا- مثل الصحفيين أو الشخصيات العامة- قد يحتاجون إلى ضمانات قصوى من الهجمات الإلكترونية النادرة والمتطورة للغاية".

قالت ناتاليا كرابيفا، كبيرة المستشارين القانونيين التقنيين في منظمة "أكسس ناو" المعنية بالحقوق المدنية الرقمية، إن ميزة واتساب "تبدو إضافة ممتازة" إلى ميزات مثل وضع الإغلاق وفرض سلامة الذاكرة من أبل، بالإضافة إلى الحماية المتقدمة من غوغل.

وأضافت كرابيفا: "من المشجع رؤية المزيد من الشركات تُفعّل ميزات أمان متقدمة لحماية المستخدمين الأكثر عرضة لبرامج التجسس. ورغم أن التقاضي أداة أساسية في مكافحة برامج التجسس، إلا أنه قد لا يكون متاحًا لمعظم الضحايا نظرًا لتكاليفه الباهظة والعقبات القضائية."

وتابعت: "إن تطبيق إجراءات كهذه، المجانية والتي لا تتطلب معرفة تقنية متقدمة، من شأنه أن يُسهم في وقف أضرار برامج التجسس ومنع حدوثها مستقبلًا لملايين المستخدمين، وخاصة الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان."