تكنولوجيا: سلسلة Galaxy S26 قد تدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة إلى اقتراب دعم سلسلة Galaxy S26 للاتصال عبر الأقمار الصناعية، وذلك مع اقتراب موعد الإطلاق المتوقع الشهر المقبل. فقد ظهرت الطرازات الثلاثة، وهي Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra، في قاعدة بيانات هيئة الاتصالات الأمريكية FCC، كاشفة عن تفاصيل مهمة تتعلق بخيارات الاتصال.

وأظهرت المستندات الرسمية دعم الهواتف لتقنيتي Supplemental Coverage from Space (SCS) وNon-Terrestrial Network (NTN)، وهو ما يؤكد عمليًا توفير ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

وبفضل هذه التقنية، سيتمكن المستخدمون من إرسال واستقبال الرسائل النصية حتى في المناطق التي تفتقر إلى تغطية الشبكات الخلوية التقليدية، مع ترجيح تقييد الميزة في أسواق أو مناطق محددة.

وفي السياق نفسه، كشفت ملفات FCC أيضًا عن دعم سلسلة Galaxy S26 لتقنيات اتصال متقدمة أخرى، من بينها Wi-Fi 7 وBluetooth LE وNFC بالإضافة إلى Ultra Wideband (UWB).

ومن ناحية الشراكات، يرجح أن تتعاون سامسونج مع شركة Skylo لتفعيل خدمات المكالمات والرسائل عبر الأقمار الصناعية، وذلك استنادًا إلى تقرير سابق مرتبط بمودم Exynos Modem 5410.

