تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن خطة Care+ محسّنة لحماية الأجهزة في أوروبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سامسونج اليوم إطلاق نسخة محسّنة من خطة الحماية Samsung Care+ في 17 سوقًا أوروبيًا، لتقدّم بذلك مستوى أعلى من الأمان للمستخدمين. وتشمل الخطة الجديدة تغطية غير محدودة لأضرار الحوادث مثل الصدمات والسقوط وانسكاب السوائل، مع تبسيط قيمة الرسوم الإضافية المرتبطة بعمليات الإصلاح.

وفي خطوة أخرى مهمة، وسّعت سامسونج نطاق الخدمة ليشمل الاستخدام داخل البلد وخارجه دون قيود، بعدما ألغت حد السفر السابق البالغ 60 يومًا. كما أضافت الشركة 175 مركز صيانة جديدًا لخدمة الإصلاح الفوري، إلى جانب استمرار خيار إرسال الجهاز للصيانة عن بُعد.

ومن ناحية البطارية، أتاحت سامسونج استبدالًا مجانيًا للبطارية في حال انخفضت سعتها إلى أقل من 80% بعد انتهاء الضمان الرسمي، وذلك للمشتركين في Care+. بالإضافة إلى ذلك، تغطي الخطة الجديدة أي أعطال ميكانيكية أو كهربائية قد تظهر بعد انتهاء فترة الضمان، طوال مدة الاشتراك في الخدمة.

ولتوفير مرونة أكبر، أطلقت سامسونج خيار الدفع الشهري لمدة تصل إلى 60 شهرًا مع إمكانية الإلغاء في أي وقت، إلى جانب خيار الاشتراك الثابت لمدة عامين.

أما من حيث الحماية الإضافية، فأضافت الشركة خيار التأمين ضد السرقة والفقدان، والذي يضمن إرسال جهاز بديل خلال 48 ساعة من الموافقة على الطلب. ومع ذلك، حدّدت سامسونج عدد المطالبات المقبولة بسرقة أو فقدان جهاز بحد أقصى مرتين سنويًا، مع ضرورة تفعيل Samsung Knox Guard خلال أول 30 يومًا من بدء الاشتراك في Care+.

المصدر