تكنولوجيا: هاتف Redmi Turbo 5 يظهر في فيديو عملي قبل الإطلاق الرسمي ويكشف تصميمه ومواصفاته

أكدت Redmi قبل ساعات قليلة بعض مواصفات هاتف Turbo 5 المرتقب، وسرعان ما ظهر الهاتف بعدها في فيديو عملي من الصين، حيث جرى استعراضه من جميع الزوايا وكشف ملامح تصميمه بشكل أوضح.

وجاء التصميم قريبًا من الجيل السابق، إلا أن الجهة الخلفية حصلت على ملمس محسّن يمنح الهاتف مظهرًا أكثر فخامة. واعتمدت الشركة إطارًا معدنيًا مع شاشة بقياس 6.59 بوصة، إلى جانب بطارية ضخمة بسعة 7,560 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 100 واط، بالإضافة إلى الشحن العكسي السلكي بقدرة 27 واط.

وفيما يتعلق بالتحمّل، حصل الهاتف على عدة شهادات مقاومة للماء والغبار تشمل IP66 وIP68 وIP69 وIP69K، ما يعزز قدرته على الصمود في الظروف القاسية. كما تشير التسريبات إلى استعداد Redmi لطرح الهاتف بخمسة ألوان مختلفة.

وعلى صعيد الأداء، زُوّد Redmi Turbo 5 بمعالج Dimensity 8500، مع ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X وسعة تخزين UFS 4.1، لتقديم تجربة استخدام قوية وسريعة.

ومن المنتظر أن تكشف Redmi رسميًا عن هاتفي Turbo 5 وTurbo 5 Max في الصين يوم 29 يناير، أي خلال أقل من 24 ساعة، على أن تتضح جميع التفاصيل النهائية مع الإطلاق الرسمي.

