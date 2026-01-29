تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن هاتف Huawei Pura X2 بشاشتين أكبر وتجربة عرض محسّنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن تفاصيل إضافية حول هاتف Huawei Pura X2 المرتقب، وذلك بعد أن أشارت تقارير سابقة في نهاية العام الماضي إلى عمل هواوي على تطوير الجيل الجديد من سلسلة Pura X.

ووفقًا لمسرّب على منصة Weibo، من المتوقع أن يأتي Huawei Pura X2 بشاشة داخلية أعرض من الإصدار السابق. ورغم أن هاتف Pura X الأصلي اعتمد تصميم الهاتف القابل للطي بأسلوب Flip، إلا أنه لم يلتزم بالشكل التقليدي لأجهزة الصدفة القابلة للطي.

ومن جهة أخرى، تشير المعلومات إلى احتفاظ الهاتف الجديد بتصميم قريب من الجيل السابق، مع تحسينات واضحة على حجم الشاشات الداخلية والخارجية. إذ يُتوقع أن تبلغ قياس الشاشة الداخلية القابلة للطي نحو 7.5 بوصة، ما يعزز تجربة المشاهدة والاستخدام اليومي.

أما على مستوى التصميم الخارجي، فبينما وضع الإصدار السابق الشاشة الخارجية ووحدة الكاميرات في الجهة نفسها، يُقال إن Huawei Pura X2 سيعتمد توزيعًا مختلفًا، حيث ستشغل الشاشة الخارجية نصف الواجهة، في حين تنتقل وحدة الكاميرات إلى الجهة المقابلة من الجهاز.

وبحسب المصدر نفسه، سيضم الهاتف نظام كاميرات رباعي، إلى جانب مفصل مُعاد تصميمه لتحسين المتانة وسلاسة الطي. كما يُتوقع توفير عدة نسخ تعمل بمعالجات Kirin 9020 وKirin 9030 وKirin 9030 Pro. كذلك قد تصل خيارات الذاكرة إلى 20 جيجابايت من RAM مع سعة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت.

وعلى صعيد البرمجيات، يُرجح أن يعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 6.1 مع دمج مساعد ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. أما من حيث الألوان، فمن المتوقع طرح الهاتف بعدة خيارات تشمل الأزرق والأسود والأخضر والبرتقالي والبنفسجي والأبيض.

ومن المثير للاهتمام أن المسرّب كان قد أشار في البداية إلى كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، قبل أن يقوم بحذف هذه المعلومة لاحقًا، ما يترك هذا التفصيل محل شك حتى الآن.

يُذكر أن هواوي كشفت عن هاتف Pura X في مارس من العام الماضي، ولذلك من المرجح أن يتم الإعلان الرسمي عن Huawei Pura X2 خلال الفترة نفسها من هذا العام داخل السوق الصينية.

المصدر