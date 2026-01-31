تكنولوجيا: تسريب ضخم يكشف مواصفات Galaxy S26 Ultra ويستعرض تصميمه من زوايا جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقترب سامسونج من موعد حدث Galaxy Unpacked، ومع تبقي أقل من شهر على الإطلاق الرسمي، تتواصل التسريبات حول سلسلة Galaxy S26، حيث كشف أحدث تقرير عن مواصفات Galaxy S26 Ultra الأساسية إلى جانب صور رسمية جديدة باللونين البنفسجي والأسود.

وأفاد موقع AndroidHeadlines بنشر ورقة مواصفات شبه كاملة للهاتف الرائد القادم، تشير إلى حصوله على شاشة Dynamic AMOLED قياس 6.9 بوصة بدقة QHD+ ومعدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هرتز.

كما يُتوقع أن تدعم الشاشة تقنية Privacy Display التي تقلل وضوح المحتوى عند النظر من الزوايا الجانبية. ويأتي الهاتف أيضًا بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل مع دعم قلم S Pen.

أما من حيث الأبعاد، فيُرجح أن يأتي Galaxy S26 Ultra بقياس 163.6 × 78.1 × 7.9 ملم ووزن 214 جرامًا، وهي أرقام قريبة جدًا من أبعاد ووزن Galaxy S25 Ultra، ما يشير إلى الحفاظ على نفس فلسفة التصميم تقريبًا.

وعلى مستوى الأداء، من المنتظر أن تعتمد سامسونج على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، دون تأكيد ما إذا كانت النسخة مخصصة “for Galaxy”. ويبدأ التخزين الداخلي من 256 جيجابايت مع إمكانية الترقية حتى 1 تيرابايت.

وفي الخلف، سيحصل الهاتف على وحدة كاميرات مُعاد تصميمها، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل من نوع ISOCELL HP2 بفتحة عدسة متوقعة f/1.4 لتحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة.

وتدعمها كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل (Samsung JN3)، وعدسة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل (IMX854)، بالإضافة إلى عدسة تقريب بدقة 12 ميجابكسل (Samsung S5K3LD).

أما البطارية، فتشير التسريبات إلى استمرار استخدام سعة 5000 مللي أمبير، وهو ما قد يخيب آمال من ينتظرون زيادة ملحوظة. وفي المقابل، تلمح التقارير إلى احتمال رفع سرعة الشحن إلى 60 واط بدلًا من 45 واط في الجيل السابق.

وبحسب التوقعات، تعلن سامسونج عن سلسلة Galaxy S26 في 25 فبراير، على أن تبدأ الطلبات المسبقة في 5 مارس، بينما يُرجح انطلاق المبيعات رسميًا في 11 مارس.

