تكنولوجيا: سامسونج تُطلق Galaxy Z TriFold رسميًا في الولايات المتحدة والدفعة الأولى تنفد خلال دقائق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كما وعدت، أطلقت سامسونج اليوم أحدث أجهزتها المبتكرة في الولايات المتحدة، وهو Galaxy Z TriFold، بسعر 2,899 دولار، أي أغلى بـ900 دولار من Galaxy Z Fold7.

توفّر الهاتف بعدد محدود عبر المتجر الرسمي لسامسونج ومتاجر Experience، ولكنه نفد خلال حوالي 20 دقيقة فقط. وبالرغم من هذا الانطباع المثير، لم تكشف سامسونج عن عدد الوحدات المتاحة، لذا يبقى من غير الواضح حجم الطلب الفعلي.

سبق لسامسونج أن نظمت عدة مبيعات مفاجئة في كوريا الجنوبية، وكانت التوافر محدودًا جدًا هناك منذ البداية. وتوفّر Galaxy Z TriFold باللون الأسود المصنوع Crafted Black وبسعة تخزين واحدة فقط 512 جيجابايت.

وتشير سامسونج إلى أن TriFold يعد أكثر من مجرد جهاز؛ فهو بمثابة عرض تقني يركز على عشاق الهواتف القابلة للطي وعشاق التكنولوجيا بشكل عام. وحتى مع السعر المرتفع 2,899 دولار، تُبيعه الشركة بخسارة لتقديم تجربة مبتكرة وفريدة.

المصدر