تكنولوجيا: جوجل تكشف عدد الأجهزة التي تعمل بالفعل بنظام اندرويد 16

أطلقت جوجل نظام اندرويد 16 لهواتف Pixel في يونيو من العام الماضي، ومع مرور أكثر من سبعة أشهر على ذلك الإطلاق، بدأت شركات أندرويد الأخرى تدريجيًا في توفير التحديث لأجهزتها. ومع هذا التوسع، يتساءل كثيرون عن حجم انتشار الإصدار الجديد حتى الآن.

وفي هذا السياق، حدّثت جوجل رسميًا مخطط توزيع إصدارات اندرويد، مع الإشارة إلى أن البيانات المعروضة تعود إلى الأول من ديسمبر 2025، ما يعني أن النسبة الحالية الفعلية قد تكون أعلى قليلًا في الوقت الراهن.

وبحسب الأرقام الرسمية، يعمل اندرويد 16 حاليًا على نحو 7.5% من إجمالي أجهزة أندرويد النشطة. ورغم أن هذه النسبة تبدو منخفضة مقارنة بسرعة اعتماد تحديثات iOS، إلا أن الفارق في طبيعة النظامين يظل عاملًا مهمًا. إذ يتميز نظام اندرويد بكونه بيئة مفتوحة تضم عشرات الشركات ومئات الطرازات المختلفة، ما يجعل عملية نشر التحديثات أكثر تعقيدًا وبطئًا بطبيعتها.

من ناحية أخرى، يتصدر اندرويد 15 قائمة الإصدارات الأكثر انتشارًا بنسبة 19.3%، يليه اندرويد 14 بنسبة 17.2%، ثم اندرويد 13 بنسبة 13.9%. في المقابل، يحتل اندرويد 16 حاليًا المركز السابع، بعد كل من اندرويد 11 واندرويد 12 واندرويد 10.

ومع استمرار طرح التحديثات على المزيد من الأجهزة خلال الأشهر المقبلة، من المتوقع أن ترتفع حصة اندرويد 16 تدريجيًا وتتحسن أرقامه في إحصائيات التوزيع القادمة.

