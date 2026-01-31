تكنولوجيا: سامسونج تشوّق رسميًا لسلسلة Galaxy F70 وتلمّح لإطلاق قريب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت سامسونج رسميًا الترويج لسلسلة Galaxy F70 في الهند بالتعاون مع متجر Flipkart، الذي سيتولى طرح الهواتف للبيع. وحتى الآن، لم تكشف الشركة سوى عن صورة تشويقية واحدة تحمل الشعار التسويقي للسلسلة: It’s your time to Fame up.

وفي الصورة، يظهر تصميم لعدسة كاميرا، ما يشير بوضوح إلى أن الكاميرات ستكون نقطة القوة الأساسية في هواتف هذه السلسلة الجديدة.

ومن المقرر أن تكشف سامسونج بشكل كامل عن سلسلة Galaxy F70 يوم 2 فبراير، ما يعني أن الانتظار لن يطول لمعرفة المواصفات الرسمية والتفاصيل الكاملة. وفي الوقت الحالي، أتاحت سامسونج وFlipkart إمكانية تسجيل الاهتمام بالهاتف، ليتم إخطار المستخدمين فور بدء الإطلاق الرسمي.

