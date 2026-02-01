تكنولوجيا: ظهور شاومي جهاز Pad 8 العالمي لأول مرة على Geekbench مع تسريب الأداء والمواصفات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت اختبارات Geekbench عن أول ظهور رسمي للنسخة العالمية من Xiaomi Pad 8، في خطوة تؤكد اقتراب الإطلاق الدولي لسلسلة الأجهزة اللوحية الرائدة من شاومي، والتي تضم إصدارين هما Pad 8 وPad 8 Pro. ورغم طرح السلسلة في الصين خلال سبتمبر 2025، لم تصل بعد إلى الأسواق العالمية.

وأظهر إدراج Geekbench الخاص بـ Xiaomi Pad 8 العالمي رقم الطراز 25097RP43G، مع اعتماد الجهاز على معالج Snapdragon 8s Gen 4 وذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت. وحقق الجهاز نتيجة 2042 نقطة في اختبار النواة الواحدة و6145 نقطة في اختبار الأنوية المتعددة.

وبالمقارنة، سجل Xiaomi Pad 7 المزود بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 حوالي 1893 نقطة في النواة الواحدة و5089 نقطة في الأنوية المتعددة، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء بنسبة تقارب 8% للنواة الواحدة و20% للأداء متعدد الأنوية.

وفي السياق نفسه، أوضحت البيانات أن الجهاز يعمل بنظام Android 16، بينما لم تُكشف بعد باقي المواصفات الرسمية للنسخة العالمية، إلا أنه من المرجح أن تتطابق إلى حد كبير مع النسخة الصينية.

وتتضمن مواصفات الإصدار الصيني شاشة LCD بقياس 11.2 بوصة بدقة 3200×2136 بكسل ومعدل تحديث 144 هرتز، إلى جانب بطارية بسعة 9200 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

وفي الختام، أشار المسرّب Abhishek Yadav إلى أن شاومي تستعد لإطلاق سلسلة Pad 8 عالميًا بالتزامن مع هواتف Xiaomi 17 وXiaomi 17 Ultra خلال أوائل شهر مارس المقبل.

