تكنولوجيا: تسريب يكشف ترقية كبيرة في كاميرا التقريب لهاتف OnePlus 16

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يأتي هاتف OnePlus 15 بنظام كاميرات أقل تطورًا مقارنةً بسابقه، إذ اعتمد على مستشعر رئيسي أصغر وعدسة تقريب أضعف، كما غاب عنه ضبط الألوان من Hasselblad. ومع ذلك، تشير التسريبات الحديثة إلى أن الشركة تستعد لقفزة كبيرة في هاتفها الرائد لعام 2026، والذي يُتوقع أن يحمل اسم OnePlus 16.

في وقت سابق، كشف المسرّب المعروف Digital Chat Station عن نية OnePlus استخدام مستشعر بدقة 200 ميجابكسل في الهاتف القادم، لكنه لم يحدد ما إذا كان هذا المستشعر مخصصًا للكاميرا الرئيسية أم لعدسة التقريب. لاحقًا، جاءت تسريبات جديدة من حساب @OnePlusClub على منصة X لتوضح الصورة بشكل أكبر.

وبحسب هذه المعلومات، سيعتمد OnePlus 16 على مستشعر تقريب بدقة 200 ميجابكسل وبحجم 1/1.56 بوصة، وهو تطور ملحوظ مقارنةً بمستشعر التقريب الحالي في OnePlus 15 الذي تبلغ دقته 50 ميجابكسل وبحجم 1/2.76 بوصة. بالإضافة إلى ذلك، قد يضيف الهاتف ميزة التصوير الماكرو عبر عدسة التقريب، على غرار ما قدمته سلسلة Oppo Find X9.

ولم تقتصر الترقيات المتوقعة على الكاميرا فقط، إذ تشير التسريبات أيضًا إلى زيادة كبيرة في سعة البطارية لتصل إلى نحو 9000 مللي أمبير، مقارنةً بـ 7300 مللي أمبير في الجيل السابق. كذلك، يُشاع أن يدعم الهاتف معدل تحديث شاشة يتجاوز 200 هرتز، ما يعزز تجربة الاستخدام والألعاب بشكل ملحوظ.

أما من ناحية الأداء، فمن المنتظر أن يعمل OnePlus 16 بأحدث معالجات كوالكوم الرائدة. وتشير التسريبات إلى أن الشركة قد تطلق نسختين من المعالج القادم، هما Snapdragon 8 Elite Gen 6 و Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro، دون تأكيد حتى الآن أيهما سيحصل عليه الهاتف.

