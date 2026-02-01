تكنولوجيا: 8BitDo تطلق رسميًا يد التحكم الشفافة البنفسجية الجديدة بدون ذراع تحكم (Leverless)

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت 8BitDo في ديسمبر الماضي تحديث وحدة التحكم الخاصة بها للألعاب القتالية عبر إطلاق إصدار خاص حمل اسم Transparent Purple Signature Edition. وبعد أكثر من شهر على الإعلان الرسمي، أصبح هذا الإصدار متاحًا الآن للشراء رسميًا.

تتوفر وحدة التحكم 8BitDo Arcade Controller Transparent Purple Edition بسعر 94.99 دولار عبر متجر 8BitDo الرسمي، كما تُباع على أمازون بسعر يقارب 95.10 دولار. ويُعد هذا السعر أعلى من إصدار N القياسي، الذي يُباع حاليًا مقابل 79.95 دولار.

من حيث التصميم، يأتي الإصدار البنفسجي الشفاف بسُمك لا يتجاوز 1.6 سم، وبحجم قريب من ورقة A4، ما يجعله نحيفًا وسهل الحمل.

وقد جرى تطوير هذا الإصدار بالتعاون مع لاعبي الألعاب القتالية المحترفين Vxbao وZhen، حيث يتميز بهيكل شفاف باللون البنفسجي مع أزرار متناسقة في اللون نفسه، إلى جانب لوحة أمامية من الزجاج المقوى الأسود المقاوم لبصمات الأصابع، على غرار إصداري N وXbox. كما تظهر توقيعات اللاعبين في الزاوية السفلية اليمنى من الوحدة.

وعلى مستوى المواصفات، تعتمد وحدة التحكم على لوحة PCB قابلة للاستبدال السريع، وتضم 16 مفتاحًا ميكانيكيًا منخفض الارتفاع من نوع Kailh Purple Glede الخطي. كذلك توفّر أربعة أزرار قابلة للبرمجة، ويمكن استبدالها بأغطية قفل مرفقة لمنع الضغطات غير المقصودة أثناء اللعب.

من ناحية التوافق، تدعم وحدة التحكم أنظمة Windows وأجهزة Nintendo Switch وSwitch 2 وSwitch Lite. ويستطيع المستخدم التبديل بين وضع Switch (S-Input) ووضع الحاسب (X-Input) عبر المقبض الموجود في الزاوية العلوية اليسرى.

كما تتصل الوحدة عبر البلوتوث لأجهزة Switch فقط، وعبر اتصال 2.4 جيجاهرتز للحاسب فقط، إضافة إلى الاتصال السلكي عبر USB لكلا المنصتين.

وتحتوي وحدة التحكم على بطارية بسعة 1000 مللي أمبير توفر ما يصل إلى 20 ساعة من اللعب المتواصل. علاوة على ذلك، تدعم الوحدة برنامج 8BitDo Ultimate Software V2 الذي يتيح تخصيص الأزرار وتحديث النظام الداخلي بسهولة.

