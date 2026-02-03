تكنولوجيا: هاتف Vivo iQOO 15 Ultra يقترب من الإطلاق بمروحة تبريد نشطة وكاميرا تليفوتو 50 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستعد هاتف Vivo iQOO 15 Ultra للظهور الرسمي يوم الأربعاء 4 فبراير، ليكون أول هاتف يحمل علامة “Ultra” ضمن سلسلة iQOO.

وبعد أن ظهر الهاتف مؤخرًا في فيديو تشويقي، نشرت الشركة مجموعة صور دعائية جديدة على منصة Weibo كشفت من خلالها عن عدد من المواصفات الرئيسية.

وأكدت الشركة أن الهاتف سيأتي بكاميرا تليفوتو بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، مستشعر من سوني، ودعم التثبيت البصري للصورة OIS. وفي المقابل، لم تكشف Vivo حتى الآن عن تفاصيل الكاميرا الرئيسية أو الواسعة للغاية.

وعلى صعيد الشاشة، زوّدت الشركة الهاتف بلوحة Samsung M14 LTPO OLED حديثة، تتميز بسطوع HDR أقصى يصل إلى 8000 شمعة، مع معدل تحديث مرتفع يصل إلى 144 هرتز، ما يعزز تجربة الاستخدام السلسة خاصة في الألعاب.

ويعتمد الهاتف على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 القوي، إلى جانب نظام تبريد بمروحة نشطة، وهو ما يُتوقع أن يقدم أداءً ثابتًا تحت الضغط العالي، خصوصًا لمحبي الألعاب. كما أضافت الشركة أزرار تحكم جانبية تعمل باللمس لتوفير تجربة لعب أكثر احترافية.

أما من ناحية التصميم، فيلفت الهاتف الانتباه بنمط خلفي يشبه خلايا النحل، إلى جانب شريط LED مدمج في وحدة الكاميرات، يمكنه الإضاءة بألوان مختلفة للتنبيه بالإشعارات وغيرها من الاستخدامات.

ومن المنتظر أن تكشف Vivo عن باقي المواصفات والتفاصيل الرسمية لهاتف iQOO 15 Ultra خلال حدث الإطلاق في 4 فبراير.

