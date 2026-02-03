تكنولوجيا: إنفيديا تكشف موقفها الرسمي من مستقبل جهاز Nvidia Shield TV

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت إنفيديا جهاز Shield TV لأول مرة في عام 2015، واعتمدت حينها على معالج Tegra X1، الذي يُعد من حيث الأداء قريبًا من شريحة Nintendo Switch من الجيل الأول.

وبعد ذلك، وفي عام 2019، طرحت الشركة إصدارًا مطورًا تحت اسم Shield TV Pro مزودًا بمعالج Tegra X1+، مع دعم تقنيات متقدمة مثل Dolby Vision، وميزة تحسين الصورة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى Bluetooth 5.0 وجهاز تحكم جديد بتصميم محدث.

وفي هذا السياق، تحدث أندرو بيل، نائب الرئيس الأول لهندسة العتاد في إنفيديا، خلال مقابلة مع Ars Technica، عن مستقبل جهاز Shield TV. وأوضح أن المبيعات ما زالت مستقرة، لذلك لا تخطط الشركة لإيقاف الإنتاج أو إنهاء دعم البرمجيات في الوقت الحالي.

علاوة على ذلك، أشار إلى أن إنفيديا تختبر داخليًا عتادًا جديدًا مخصصًا لجيل قادم من الجهاز، دون الكشف عن موعد الإطلاق أو تفاصيل مؤكدة حتى الآن.

ورغم ذلك، قدّم بيل بعض التلميحات حول التحسينات المتوقعة. في المقدمة، يأتي تعزيز دعم تقنيات HDR الحديثة، بما في ذلك دعم VP9 لتشغيل مقاطع يوتيوب بتقنية HDR، إلى جانب تحسين التوافق مع HDR10+ وترميز AV1.

كذلك، عبّر عن رغبته في تقليص حجم زر Netflix الكبير الموجود على جهاز التحكم، مع الإشارة إلى أن إزالته بالكامل أمر غير مرجح بسبب الاتفاقات التجارية المرتبطة به.

