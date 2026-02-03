تكنولوجيا: إدراج غامض على متجر بلايستيشن يلمّح إلى بديل جديد لبرنامج PlayStation Stars

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد إعلان سوني عن إيقاف برنامج PlayStation Stars في مايو 2025، ألمحت الشركة إلى أنها تعمل على تطوير برنامج ولاء جديد.

كان اللاعبون يربحون سابقًا نقاطًا مقابل إنجازاتهم ويستطيعون استبدالها بألعاب PS4/PS5 معينة أو مقتنيات رقمية. مؤخرًا، أثار ظهور إدراج لتطبيق Wallet Credits على متجر PS Store توقعات بعض اللاعبين بإعلان قريب.

حسب المناقشات على منتدى PlayStation، ظهرت صفحة التطبيق الغامضة مؤخرًا، ويمكن للاعبين إضافتها إلى قائمة الرغبات. حتى الآن، لم يتم تحديد موعد الإصدار الرسمي لتطبيق Wallet Credits.

يعتقد بعض المستخدمين أن التطبيق قد يكون بديلاً لبرنامج PlayStation Stars، خصوصًا أن البرنامج الحالي سيظل نشطًا حتى نوفمبر 2026، لكن لا يمكن للاعبين الجدد التسجيل فيه أو جمع النقاط، مما يترك فجوة مقارنة ببرنامج Microsoft Rewards على منصة Xbox، في حين أن بطاقة PlayStation الائتمانية توفر مزايا مشابهة لحامليها.

كما يواجه اللاعبون صعوبة في إرسال هدايا لألعاب PS5 أو الاشتراكات، وهو أمر متاح في منصات منافسة مثل Xbox Games Store وSteam. ومن المتوقع أن يتيح التطبيق الجديد على الأقل إمكانية إرسال أرصدة Wallet Credits للأصدقاء والعائلة.

ومع ذلك، قد يكون الهدف من التطبيق أكثر تحديدًا وأقل إثارة، إذ تلقى بعض اللاعبين رسائل بريدية تقدم لهم 5 دولارات كرصيد مجاني، وأشارت سوني إلى هذا العرض باسم “Wallet Credit”.

يذكر أن متجر PS Store يواجه بعض الانتقادات المتعلقة بتجربة المستخدم، حيث لا تزال نتائج البحث مليئة بالألعاب منخفضة الجودة، وتؤدي الأسعار الإقليمية أحيانًا إلى تكاليف مرتفعة للمشترين في بعض البلدان.

حتى بعد إضافة ميزة مقارنة أقل سعر بيع خلال الثلاثين يومًا الماضية في أكتوبر 2025، يرى بعض النقاد أن برنامج ولاء جديد لاستبدال PlayStation Stars سيكون له أثر إيجابي ويشجع العملاء على العودة المتكررة للمتجر.

المصدر