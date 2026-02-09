تكنولوجيا: وصول وشيك لنسخة iOS 26.4 التجريبية مع تحسينات متقدمة لسيري بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل، وفقًا لتقارير حديثة، لإطلاق أول نسخة تجريبية من نظام iOS 26.4 خلال الأسبوعين المقبلين. وبحسب ما ذكره مارك جورمان من بلومبرغ، سيجلب هذا التحديث بعض الملامح الأولى من سيري المُعاد تطويرها والمعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي من Gemini.

وأوضح جورمان أن طرح النسخة التجريبية الأولى للمطورين يُتوقع خلال أسبوع 23 فبراير، وذلك في حال عدم حدوث أي تأجيلات إضافية. ورغم ذلك، لن يتضمن التحديث التحسين الكامل لسيري، بل سيتيح للمستخدمين تجربة مجموعة محدودة من الميزات الجديدة في هذه المرحلة المبكرة.

وفي السياق ذاته، تشير التقارير إلى أن النسخة الكاملة من سيري بأسلوبها الجديد الشبيه بروبوتات المحادثة سيتم الكشف عنها رسميًا بالتزامن مع iOS 27 خلال مؤتمر أبل السنوي للمطورين WWDC في شهر يونيو.

أما نظام iOS 27 بشكل عام، فمن المتوقع أن يركز بدرجة أكبر على إصلاح الأخطاء، وتنظيف الشيفرة البرمجية، وتحسينات التصميم، إلى جانب تعزيز الأداء والاستقرار العام للنظام.

