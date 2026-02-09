تكنولوجيا: تفاصيل جديدة تكشف ملامح هاتف هواوي Pura X2 قبل الإطلاق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن تُطلق هواوي هاتفها القابل للطي Pura X2 في السوق الصينية خلال شهر مارس المقبل، وذلك بعد سلسلة من التسريبات التي لمّحت إلى تحسينات كبيرة مقارنة بالجيل السابق. وتشير أحدث المعلومات المتداولة إلى تفاصيل إضافية حول التصميم والمواصفات.

بحسب ما أفاد به أحد المسربين، سيأتي هاتف Pura X2 بشاشة داخلية قياس 7.69 بوصة بدقة WQHD+، في حين ستبلغ مساحة الشاشة الخارجية 5.5 بوصة، ما يمثل قفزة واضحة في حجم الشاشات.

وللمقارنة، اعتمد هاتف Huawei Pura X الأول على شاشة داخلية بقياس 6.3 بوصة وشاشة خارجية صغيرة بحجم 3.5 بوصة فقط.

إلى جانب ذلك، سيعتمد الهاتف الجديد على معالج Kirin 9030، مع إضافة كاميرا تيليفوتو إلى منظومة التصوير، بحسب نفس المصدر. كما كشفت تسريبات سابقة عن نية هواوي طرح الهاتف بخيارات تصل إلى 20 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و1 تيرابايت من التخزين الداخلي، مع تشغيله بنظام HarmonyOS 6.1.

أما من حيث الألوان، فيُقال إن الهاتف سيتوفر بتشكيلة واسعة تشمل الأزرق، الأسود، الأخضر، البرتقالي، البنفسجي، والأبيض.

المصدر