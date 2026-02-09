تكنولوجيا: شاومي ترفع سقف التصوير مع هاتف Xiaomi 18 Pro بكاميرتين بدقة 200 ميجابكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يُتوقّع أن تكشف شاومي عن سلسلة Xiaomi 18 في وقت لاحق من هذا العام، على أن تضم إصدارًا أساسيًا إلى جانب Xiaomi 18 Pro. ورغم شحّ المعلومات حتى الآن، أشارت تسريبات جديدة إلى قفزة كبيرة في قدرات التصوير.

وبحسب المسرب Digital Chat Station، قد يحصل هاتف رائد مدمج بشاشة قياسها 6.3 بوصة على كاميرتين خلفيتين بدقة 200 ميجابكسل لكل منهما. ورغم أن التسريب لم يذكر الاسم صراحة، فإن التعليقات المصاحبة ترجّح أن يكون المقصود هو Xiaomi 18 Pro.

وللمقارنة، قدّمت شاومي في سلسلة Xiaomi 17 شاشات بقياس 6.3 بوصة لكل من الإصدار العادي ونسخة Pro، لكن تميّزت نسخة Pro وحدها بتجهيزات تصوير أقوى. ومن المتوقع أن تواصل الشركة النهج نفسه مع Xiaomi 18 Pro، عبر تزويده بنظام كاميرات مزدوجة بدقة 200 ميجابكسل، مع احتمالية حصول إصدار Pro Max على الترقية ذاتها.

ومن المرجّح أن تعتمد شاومي على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل إلى جانب كاميرا بيريسكوب للتقريب البصري بالدقة نفسها، في توجه مشابه لما يُشاع عن هواتف مثل vivo X300 Ultra وOppo Find X9s.

وفي السياق ذاته، قد تحافظ نسختا Xiaomi 18 Pro و18 Pro Max على الشاشة الخلفية وتصميم عام قريب من الجيل السابق، بينما تشير التسريبات أيضًا إلى أن الإصدار الأساسي Xiaomi 18 قد يحصل بدوره على كاميرا بيريسكوب للتقريب.

المصدر